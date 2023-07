IVCC offrira des cours de GED et d’anglais langue seconde – Shaw Local

Le programme d’éducation des adultes de l’Illinois Valley Community College reprendra cet automne en offrant gratuitement la préparation aux tests de développement de l’éducation générale et des cours d’anglais langue seconde.

L’IVCC administre le GED comme une option pour obtenir le diplôme d’études secondaires de l’État de l’Illinois. Le GED couvre quatre domaines académiques : les arts du langage, y compris l’écriture et la lecture, les mathématiques, les sciences et les études sociales.

Tous les étudiants intéressés par GED ou ESL sont tenus d’assister à une session d’inscription avant le début des cours. L’inscription sera ouverte le mois d’août en plus des heures de bureau de 9h à 11h et de 13h à 15h du mardi au jeudi. Todos los estudiantes deben completer el registro antes de asistir a las clases del semestre de otoño.

Les étudiants nouveaux et anciens du GED sont priés de contacter Cindy Lock au 815-224-0358 pour plus d’informations et pour s’inscrire. Les étudiants ESL peuvent contacter Sara Escatel, para ayuda en español, al 815-224-0355

Pour plus d’informations ivcc.edu/adulteducation. Le bureau de l’éducation des adultes est situé dans le centre de technologie communautaire Peter Miller de l’IVCC (salle CTC 220), 815 North Orlando Smith Road, Oglesby.