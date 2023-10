IVCC offrira des cours de bureau pour obtenir des certificats – Shaw Local

À partir du semestre d’automne 2024, les étudiants de l’Illinois Valley Community College pourront obtenir des certificats en spécialiste Microsoft Office, en support administratif et en gestion de bureau.

Le programme Office Professionals permettra aux étudiants de suivre trois cours pour obtenir un diplôme cumulable. L’horaire flexible et abordable permet aux étudiants d’améliorer leurs compétences immédiatement grâce à des cours individuels ou de consacrer plus de temps à la recherche d’un diplôme.

De plus, jeudi, le conseil d’administration de l’IVCC a continué d’honorer ses administrateurs fondateurs. Le Conseil a approuvé les résolutions accordant le statut émérite, une désignation honoraire, à Alfred Wisgoski et Jerry Corcoran.

Dans son rapport mensuel au Conseil d’administration, la présidente Tracy Morris :

Au total, 1 282 étudiants ont reçu une aide financière totalisant 2,8 millions de dollars. Révélation du laboratoire et de la salle de travail rénovés pour l’éducation de la petite enfance.

J’ai remarqué le SPARK ! L’IVCC Junior Welding Academy a été présentée dans le magazine « The Welder » publié par la Fabricators and Manufacturers Association.

Partage de l’utilisation en septembre du Eagles Peak Food Pantry et du logiciel de sélection des avantages sociaux Single Stop, ainsi que de l’avancement d’une campagne de collecte de produits de première nécessité par les employés et la communauté du campus.

Nous avons fait le point sur l’ajout par le Centre de tutorat et d’écriture d’un groupe d’étude en chimie et avons récompensé les 23 tuteurs professionnels et pairs du Centre de soutien académique dans le cadre de la Semaine d’appréciation des tuteurs.

Il a été noté qu’une allocation à l’IVCC de l’Illinois Community College Board a été modifiée par une augmentation de 24 000 $ pour un total de 2,3 millions de dollars.

Par ailleurs, le conseil d’administration :

A autorisé Morris à commencer à préparer le prélèvement fiscal pour 2023.

Attribution d’un contrat à McCoy and Sons, LLC pour la phase 2 d’un projet de carrelage agricole pour un coût ne dépassant pas 100 000 $.

Cotisations annuelles autorisées aux comptes d’épargne-santé ou de remboursement des soins de santé des employés.

Octroi d’un contrat à Vissering Construction Co. de Streator pour la construction d’une installation de stockage de sel au montant de 299 980 $.

Autorisé l’achat de mobilier de bureau pour un montant ne dépassant pas 33 000 $.

Prise en compte d’une commande de modification de 58 800 $ dans le contrat pour l’ascenseur de la salle CETLA/Band afin de refléter l’installation d’un système de gicleurs, comme l’exigent les codes mis à jour.

Le Conseil a également appris ce qui suit :

Nominations de Tracy Beattie au poste de directrice exécutive de la Fondation IVCC, de Jennifer Etscheid à titre d’adjointe administrative aux services aux étudiants et de Sarah Goetz à titre de spécialiste des dossiers et des étudiants internationaux en admissions et dossiers.

Démissions d’Andrew Pyszka comme tuteur professionnel en mathématiques/sciences, d’Ashton Linson comme conseiller en aide financière et de Denise Griffin, spécialiste de l’information à temps partiel à Ottawa-Centre.

Retraite de Jill Hoelzer, instructrice à double crédit à l’école secondaire La Salle-Pérou.