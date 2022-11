IVCC nomme 2 finalistes pour la présidence – Shaw Local

Le conseil d’administration de l’Illinois Valley Community College a récemment nommé Tracy Morris et Matthew Seaton finalistes pour la présidence du collège en remplacement de Jerry Corcoran qui prend sa retraite le 30 juin.

Le public aura l’occasion de rencontrer les candidats la semaine prochaine lors de forums publics au Centre culturel Dr. Mary Margaret Weeg. Un forum avec Seaton est de 15 h 45 à 16 h 45 le mardi 15 novembre et avec Morris de 15 h 45 à 16 h 45 le mercredi 16 novembre.

Pour ceux qui ne peuvent pas assister en personne, un lien Zoom sera disponible sur www.ivcc.edu/presidentialsearch.

Les candidats rencontreront également le personnel de soutien, le cabinet administratif, l’Association du gouvernement étudiant, les professeurs et les conseillers avant de terminer la journée par un dîner et un entretien avec le conseil.

Morris

Tracy Morris est l’une des finalistes pour la présidence de l’Illinois Valley Community College en remplacement de Jerry Corcoran qui prend sa retraite le 30 juin. (Photo fournie par Fran Brolley)

En tant qu’agent de conformité au Joliet Junior College, Morris exerce une surveillance, y compris des rapports ponctuels, le respect des exigences législatives et d’accréditation, et la réalisation d’évaluations et d’examens. Elle supervise également l’examen des politiques du conseil et des procédures institutionnelles.

Avant de rejoindre JJC en 2018, elle était vice-présidente des services aux étudiants à l’Illinois Central College (2014-18), vice-présidente associée des services aux étudiants (2010-14), directrice des admissions et des dossiers (2003-10) et conseillère et orientation. coordonnatrice à IVCC (2001-03), conseillère scolaire à Annawan Grade School (1999-2001) et enseignante à Mendota High School (1994-99).

Morris est titulaire d’un doctorat en éducation des adultes et de l’enseignement supérieur et d’une maîtrise en orientation pédagogique de la Northern Illinois University, d’un baccalauréat ès sciences en psychologie de la Western Illinois University et d’un associé en arts de l’IVCC. Elle vit à Spring Valley avec son mari, Mike, et ses deux enfants.

Seaton

Matt Seaton est l’un des finalistes pour la présidence de l’Illinois Valley Community College en remplacement du Dr Jerry Corcoran qui prend sa retraite le 30 juin. (Jen Heredia)

En tant que vice-président des services commerciaux et des finances d’IVCC, Seaton supervise le budget et les finances, les technologies de l’information, la sécurité du campus, les installations, la supervision de la librairie, les ressources humaines, les achats, l’expédition et la réception, la garde d’enfants, la restauration et la gestion des risques.

Avant IVCC, Seaton était surintendant de l’école secondaire Streator (2014-2021), surintendant du district scolaire 10 de l’unité communautaire de Red Hill (2009-2014), directeur de l’école secondaire de Red Hill (2007-09) et directeur de la musique à l’école secondaire Mount Carmel ( 2002-07).

Seaton est titulaire d’un doctorat en éducation de l’Illinois State University, d’un spécialiste en éducation, d’une maîtrise en sciences de l’éducation et d’un baccalauréat en sciences de l’éducation de l’Eastern Illinois University et d’un associé en sciences du Wabash Valley College. Il vit à Streator avec sa femme, Jill, et ses six enfants.