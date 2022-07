IVCC diplôme 372 étudiants au printemps 2022 – Shaw Local

Au total, 372 étudiants ont obtenu leur diplôme ce printemps à l’Illinois Valley Community College.

Les diplômés, répertoriés par ville natale, et leurs diplômes ou certificats comprennent :

Ancône : Bradley Simpson, associé en sciences appliquées (AAS) en technologie électronique et électrique (EET) et électricien industriel (IE);

Bourbonnais: Joshua Hilbert, AAS en technologie de construction électrique (ECT); Tyler Rorabaugh, AAS en ECT ;

Bois tressé: Michael Gorman, AAS en ECT ;

Point de cèdre: Kaylee Puetz, associée en sciences (AS);

Dalzell: Nathaniel Draper, AAS et certificat en comptabilité et comptabilité avancée;

De Pue: Selena Campos, AAS en soins infirmiers; Kristina Garcia, AAS en soins infirmiers ; Guadalupe Hurtado, infirmière auxiliaire certifiée (AIIC); Monica Lopez-Escatel, ANC ; Melisa Madrigal, massothérapie clinique avancée, Emily Marquez, CNA ; Madison Miranda, associée ès arts (AA) et AS ; Jonathan Raya, AS ; et Delmi Valle, AAS et certificat en cybersécurité ;

diamant: Christopher Koch, AAS en ECT ;

Earlville: Trisha Askin, AIIC ; Brandon Bruce, Maintenance industrielle; Andrew Farrell, AA; Jadyn Pickert, AS ;

Elwood: Jacob Cox, AAS en ECT;

Gardner: Nathan Florey, AAS en ECT ;

Grande crête: Matthew Goodchild, AAS en ECT; Luke O’Dell, AAS en ECT ; Sarah Over, formation de chauffeur de camion (TDT); Brandon Purifoy, AS ;

Granville: Éric Dudek, AS; Dylan Emmons, AIIC ; Hannah Henderson, AA; Charleigh Holmes, AA et AS ; Katrien Holocker, AS ; Lindsey Huebbe, TDT ; Gina Quinn, AAS en soins infirmiers ; Paula Taylor, AA; Ferdese Zulbeari, ANC ; et Dylan Zupec, associé en sciences de l’ingénieur (AES) et AS ;

Hennepin: Jessie Granddadam, AAS en soins infirmiers; Morgan Hundley, AS ; Michele Terando, AAS en soins infirmiers ; Molly Roach, AIIC ;

Henri: Thomas Laible, huit certificats de soudure ; Sylas Porch, AIIC ; Monica Stanley, AIIC ;

Herscher: Brennan Denault, AAS en ECT;

Kankakee: Anthony Guastalli, AAS en ECT ;

Kasbeer: Miranda Sorenson, AAS en soins infirmiers;

LaMoille: Carley Collett, AIIC ; Tanya Mills, AAS en soins infirmiers ; Jacob Rod, AA; Stephen Wallace, compétence avancée TDT ;

la salle: Brett Allison, AAS en technologie de l’ingénierie ; Erica Antle, AIIC ; Evan Arbisi, AS ; David Boiso, TDT ; Paul Broviak, AS ; AnnMarie Depenbrock, CNA; Leanna Domalik, AIIC; Elizabeth Ebener, réseautage informatique ; Madison Flatness, AS ; Marisol Flores, Phlébotomie ; Alyssa Franklin, AS ; Kyra Gibson, AAS en administration de réseaux informatiques et réseaux informatiques ; Michael Hammen, AS ; Keegan Jakse, AAS en ECT ; Brittanie Lindsey, AA et AS ; Grace McGrath, AA; Anika Mead, AS ; Emily Mitchell, assistante médicale (MA); Zaneika Norrington, TDT ; Ellyn Nowakowski, AS ; James Petersen, AA; Jannell Ramirez, AAS en soins infirmiers ; Madisyn Rose, AS ; Amilia Sanchez, CNA; Kevin Stachowicz, AAS en EET et IE ; Ian Sterling, quatre certificats de soudage ; Monica Trinidad, AAS en soins infirmiers ; Haley Marques, ANC ;

garçon: André Ballard, AA et AS; Jacob Doonan, production de cannabis ;

Écluse: Matthew Antonelli, AAS en ECT;

Pointe longue: Amanda Beyer, AAS en soins infirmiers;

Lostant: Madison Freeman, AS ;

Magnolia; Gavin Halsne, ANC ; Cassandre Johnson, AA ;

Malden: Grace Ross, AA;

Manhattan: Zane Roth, AAS en ECT;

Manville: Kaitlyn Walter, AA;

Marseille: Henry Alexander, AIIC ; Ardelle Duttlinger, AAS en THM et massothérapie clinique avancée ; Kelsi Enerson, AAS en technologie de construction de soudage et soudage à l’arc au gaz de tungstène ; Mark Fechner, cinq certificats automobiles ; Brandon Izzarelli, TDT ; Skylar Minton, AAS en soins infirmiers; Mark Pullen, ANC ; Grace Satterfield, AIIC ; Emily Schaibley, AA; Taylor Stenzel, AIIC ; Kyra Straith, AAS en soins infirmiers; Samantha Straith, AA; Sophia Straith, AAS en ingénierie et conception assistées par ordinateur, et trois certificats de CAO ; Dominic Traina, AIIC ; Kaylee White, AS ; Charles Wood, AAS et certificat en justice pénale ;

Mazon: Kaela Francisco, ANC ;

Mendota: Uriel Arellano, AA; Victoria Arteaga, AA; Emme Bottom, AA ; Francine Brandt, AS; Jason Donahue, AAS en EET et IE ; Tempestt Farley, AAS en soins infirmiers ; Elizabeth Grim, AS; Brenda Grothen, AAS en soins infirmiers; Devin Johnson, AAS et certificat en cybersécurité ; Taylor Joyce, AA; Shane Kruse, AAS en ECT ; Joseph LaShonse, compétence avancée TDT ; José Moreno, TDT ; Gabriela Nanez, AAS en sciences infirmières ; Bailee Pohl, ANC ; Octavio Rocha, AAS en technologie de l’ingénierie, AAS en technologie de construction par soudage et trois certificats de soudage ; Christopher Sandoval, AS ; Mikayla Seablom, ANC ; Patience Stallings, AS ; Nolan Stombaugh, CAO architecturale/civile et dessin assisté par ordinateur de base ; Cole Stremlau AS et Vanasia Vaughn, CNA ;

Minooka: Matthew Nilles, AAS en ECT; Cody Tjernagel, AAS en ECT ;

Mokena: Dan Heim, AAS en ECT;

Morris: Joshua Hume, AAS en ECT ; Rachel Mann, AAS en ECT ; Christian Matheny, AAS en ECT ;

Odell: Jamie McPeek, Production de cannabis ;

Oglesby: William Diehl, ANC; Nathan Goth, AS ; Jeffrey Kassel, AAS en ET ; Aubrey Knoblauch, ANC ; Reahgan Murphy, AAS en soins infirmiers; Alexandre Newman, AS ; Mercedes Picco, ANC ; Risque chrétien, AA; Brooke Shirley, AA et AS ;

Ottawa: Allison Abram, AA en Office Professional et Office Professional II ; Jeremy Bass, maintenance industrielle ; Michael Bell, huit certificats de soudure; Carlie Brandow, AAS en soins infirmiers; Alyssa Brooke, AS ; Bryce Burress, AS ; Natalie Camp, AAS en soins infirmiers; Joseph Connell, soudage de base à l’arc sous gaz et soudage à l’arc sous protection de base ; Evelyn Coyle, AIIC ; Sara Donnelly, AAS en soins infirmiers; Brittany Dovin, AIIC; Isabel Garkey, AA et AS ; Sara Gerding, Phlébotomie ; Jennifer Gleason, associée en études générales et professionnelle de bureau I ; Ryan Grieves, AA; Airik Guerrero, TDT ; Jimena Gutierrez, ANC ; Lauren Haff, AIIC ; Karli Hanlon, Phlébotomie ; Chloé Healea, Phlébotomie ; Lindsay Hellman, électricien industriel ; Blair Hermann, AIIC ; Andrew Higgins, AA; Benjamin Johnson, TDT ; Bryce Jones, AS ; Charlea Klag, AAS en soins infirmiers ; Felicia Lalla, trois certificats de soudure ; Lynn Larson, AA et AS ; Brittany Lewis, AAS en soins infirmiers; Andrea Lindenbaum, AA; Michael Lyons, AAS en ECT ; Kaitlyn Magoonaugh, AA; Joseph Martin, Maintenance et Maintenance Industrielle I ; Zoe Miller, AAS en administration des affaires ; Abigail Morris, AIIC ; Brianna Morris, AIIC; Lily Nanouski, AIIC ; Chance Nixon, production de cannabis ; Rachael Obos, AA; Maggie Okray, AA; Nathan Orlandi, AA; Amber Phillips, AAS en soins infirmiers ; Alyssa Reitsma, AAS en administration des affaires ; Christian Resendez, AA; Jennifer Roach, AAS en soins infirmiers ; Savanna Rogers, ANC ; Erin Rombach, AS ; Hannah Rowlee, ANC ; Bryer Sarver, soudage de construction de base ; Michael Seibert, soudage à l’arc sous protection de base et soudage à l’arc sous protection intermédiaire ; Delaney Sheehan, ANC ; Alexander Shreve, AA; Andrew Shreve, AAS et certificat en cybersécurité ; Alexander Sinning, AAS en ECT ; Charlene Stahl, AA; Samantha Starr, Phlébotomie ; Kayla Sterling, AIIC ; Brittany Taylor, AAS en soins infirmiers; Emma Thomas, AA; Nicholas Underhill, AA; Anai Velasco, CNA; Emily Walker, AA; Cassie Williams, AA; Jacob Wilson, cinq certificats de soudure.

Pérou: James Burden, AS ; Hope Beelman, AA; Andrew Cavanaugh, AAS en administration de réseaux informatiques ; Paige Champlin, AA et AS; Carly Christman, AS ; Michael Cortez, AS ; Aubrey Garretson, AA; Benjamin Gensler, AS ; Brittany Glynn, AA; Cody Gray, TDT ; Allyson Gullette, AS ; Nathan Hachenberger, AA; Rowan Hampel, AAS en technologie de construction de soudage, AAS en technologie de production de soudage et sept certificats de soudage ; Megan Hochstatter, AS ; Korrin Holdcraft, Phlébotomie ; Kendall Jenkins, Comptabilité ; Kailee Keighin, AS ; Jacob Kirkman, AS ; Alex Kosciewicz, AAS en administration des affaires ; Sandra Kuchar, AAS en soins infirmiers ; Josée Ladzinski, Phlébotomie ; Josie Malone, AAS en soins infirmiers ; Alexis McCoy, AA, Blake McKee, AS; Madelyne McKee, AS ; Leah Meyers, AA; Raina Murdock, AA; Mayra Pagan, AAS en soins infirmiers ; Abigail Peruba, AS ; Alexandra Pratt, AIIC ; Amy Rankin, AAS en THM et massothérapie clinique avancée ; Kevin Rodriguez, AS ; Vanessa Rosales, AAS en soins infirmiers ; Jonathan Siembab, AS ; Joseph Vlastnik, AS ; Rylee Waite, AIIC ; Brynne Wendelken, AIIC ; Caitlynn Windsor, ANC; Kerry Witczak, AAS en justice pénale ;

Plainfield: Nicholas Kochniarczyk, AAS en ECT ;

Plainwell: Amanda Moran, AS ;

Princeton: Itzel Campos, AA; Mayah Carlson, AA et AS ; Aidan Colmone, AAS en soins infirmiers ; Scott Fox, AAS en technologie d’ingénierie, AAS en technologie de fabrication et machiniste et outil et matrice ; Christian Kinnamon, AS ; Shayna Miranda, AAS en sciences infirmières ; William Olsen, TDT ; Adrienne Snethen, AAS en sciences infirmières ; Trenton Taylor, AIIC ; Nyla Thompson, AA; Kristi Ziegler, AAS en soins infirmiers ;

Une rançon: Isabelle Widman, AA;

Bord de rivière: Réginald Loury, AA;

Rockdale: Joseph Olson, AAS en ECT;

Seatonville: Kaeden Keegan, ANC ; Toni Newton, AIIC ;

Sénèque: Sarah Cameron, AAS en soins infirmiers; Timothy Hawley, CAO architecturale/civile et CAO mécanique/électronique ; Neely Hougas, AIIC ; Zoé Hougas, CNA; Karra Kargle, neuf certificats de soudage ; Leslie Klicker, AIIC ; Gavin Robertson, chauffage, ventilation et climatisation (CVC);

Serena: Brence Smith, soudage à l’arc au gaz tungstène ; Melissa Zellers, AAS en sciences infirmières ;

Sheffield: Trent DeVenney, AS ; Katherine Romagnoli, AAS en soins infirmiers ;

Sheridan: Anthony Pusateri, AS;

Shorewood: Craig Ashworth, AAS en ECT ;

Vallée du printemps: Paige Blackburn, AA; Anthony Buchanan, ANC ; John Fousekas, associé en études générales ; Carlo Gutierrez, CVC ; Jade Hirschman, AAS en soins infirmiers ; Torri Jesse, AA; Kyle Kaszynski, TDT ; Jorge Lara, AAS en technologie électronique et électricité et électricien industriel ; Deanna Padilla et AAS en soins infirmiers ; Erin Riordan, AS ; Kiersten Shevokas, AS.

Standard: Tianna Green, AA; Madeleine Hunter, Cybersécurité ; Hope Stunkel, AA en justice pénale;

Stéaurateur: Kasey Angelico, ANC ; James Chalkey, maintenance industrielle I ; Sarahi Chavez, Soudage à l’arc gaz-métal de base ; Mikayla Connor, AS ; Bridget Crouch, AA; Jonathan Davis, TDT ; Xavier Doyen, AA; Alexandra Durdan, AAS en sciences infirmières ; Cédric Ehm, quatre certificats de soudure ; Sharon Emm, massothérapie clinique avancée ; Shea Gilkerson, Production de cannabis ; Reagan Good, AA et CNA ; Andrew Gotch, AA; Tori Hattan, production de cannabis ; Bryan Hernandez Pichardo, CVC ; Ambre Ingram, AA; Madilynn Kestner, AA; Joshua Kurber, CVC ; Sara Mast, AIIC ; Brianna McStoots, AAS en THM ; Kaitlyn Mellentine, AAS en THM et massothérapie clinique avancée ; Lynnann Osland, ANC ; Paige Pazur, AS ; Allison Perez, Advanced Automotive Technology et quatre certificats automobiles ; Dimetri Phillips, AAS et certificat en justice pénale et justice sociale ; Madeline Phillips, AIIC ; Klaire Phillis, AS ; Paige Ragusa, ANC ; Thomas Renner, maintenance industrielle ; Patrik Rhodes, AA; Tori Richardson, AAS en soins infirmiers ; Nicole Rogers, AAS en soins infirmiers ; Ryan Schmitt, production de cannabis ; Ryan Spore, CVC ; Bradley Thompson, TDT ; Lydia Vicic, AA; Maria Villalobos, AS ; Lauren Watson, Phlébotomie ;

Terra Haute, Indiana: Braden Edington, AS ;

Tiskilwa: Brasseur Ary, TDT Advanced Proficiency ; Brandon Buchanan, AAS et certificat en cybersécurité ; Alec Johnson, AS ; Elle McComber, AAS en soins infirmiers; Viviana Robledo, ANC ;

Toluca: Barbara Beecher, AIIC ;

Tonique: Alan Giltner, soudage intermédiaire gaz-métal ; Karla Goskusky, massothérapie clinique avancée ; Matthew Huska, AS ; Kristin Supan, AAS en soins infirmiers ; Suzan Weiland AA et AS ;

Utique: Olivia Cetwinski, AIIC ; Brittany Frank, AA; Rosa Grob, AIIC ; Insaf Khouaja, AAS en soins infirmiers ; Sophie Kurtz, AS ; Macy McDowell, AA; Emma Mertes, AA; Mia Monterastelli, AIIC ; Nyah Nowakowski, AA; Maria Pawlak, AIIC ; Abigail Plankenhorn, AA; Howard Sebby, TDT ; Sydney Voss, ANC ;

Varna: Owen Bruneau, AES et AS; Madeline Grandsart, AS; Skylar Long, TDT ; Max Yanez, AAS en technologie d’ingénierie ;

Vérone: Harmony Neal, CNA; Christopher Roebuck, AIIC ;

Noyer: Ashtyn Hanabarger, AAS en Office Professional, Office Professional I, Office Professional II ; Morgan Ringle, ANC ; Destanie Shebley, CNA;

Wenona: Andrew Gochanour, AS ; Ryan Gochanour, AS ; Joseph McGava, AAS en technologie automobile et technologie automobile avancée ;

Brooklyn ouest: Jonathan Schmidt, AA;

Wilmington: Steven Friddle, AAS en ECT;

Wyanet: Matthew Philhower, AA;

Blue Springs, Missouri: Christopher Jennings, CVC ;

Conway, Arkansas: Mpumelelo Maphumulo, AA.