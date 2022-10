IVCC continue de sensibiliser à la violence domestique en octobre – Shaw Local

One Book, One College de l’Illinois Valley Community College poursuit sa collaboration avec Safe Journeys of Illinois et Freedom House of Illinois pour promouvoir le Mois de la sensibilisation à la violence domestique avec deux événements en octobre :

Violence domestique 101, à partir de midi le mercredi 12 octobre, dans l’espace d’apprentissage actif de la bibliothèque Jacobs

Marche annuelle des luminaires sur la violence familiale du Zonta, de 18 h 30 à 19 h 30, le jeudi 27 octobre, à partir de Washington Square, à Ottawa.

Barb Sigel, conseillère en matière de violence domestique pour adultes, et Michelle DeVoss, avocate en matière de violence domestique présenteront “Domestic Violence 101”.

Les présentations aideront le public à reconnaître la violence domestique et comment s’aider et aider les autres qui sont confrontés à ce problème.

Il s’agit d’une occasion de déjeuner et d’apprendre, les participants sont donc invités à apporter de la nourriture et des boissons. Des collations seront fournies.

Après la marche Zonta Domestic Violence Luminary, les participants peuvent se rencontrer à la First United Methodist Church, 100 W. Jefferson St., Ottawa, pour entendre des conférenciers de la communauté discuter de la violence domestique.

Zonta International est une organisation à but non lucratif qui défend l’égalité des femmes, l’éducation et la fin du mariage des enfants et de la violence sexiste.

Pour information, visitez www.ivcc.edu/onebook ou contactez Jayne Leipart Guttilla à Jayna_LeipartGuttilla@ivcc.edu.