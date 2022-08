IVCC ag organisera une journée de recherche sur les cultures le 23 septembre – Shaw Local

L’Illinois Valley Community College Agriculture, en partenariat avec l’extension de l’Université de l’Illinois, organisera une journée de recherche sur les cultures, le vendredi 23 septembre, sur le terrain de recherche agricole de l’IVCC, 815 N. Orlando Smith Road, Oglesby.

La parcelle sert de laboratoire terrestre où les étudiants acquièrent une expérience pratique de la production agricole et de la conception de la recherche. Les sujets des journées sur le terrain comprennent les technologies des drones, les mises à jour et les prévisions climatiques, les essais de variétés de maïs et de soja et les démonstrations de chrysomèles du maïs.

L’instructeur agricole de l’IVCC, Willard Mott, donnera un aperçu des nombreux essais de recherche menés à l’IVCC et fournira une mise à jour sur la croissance du programme agricole. (IVCC partagera les progrès de la recherche et communiquera les données au public à la fin de la saison de croissance.)

Dennis Bowman, spécialiste de l’agriculture numérique à l’Université de l’Illinois, fera la démonstration de plusieurs technologies de drones, tandis que le climatologue de l’État de l’Illinois, Trent Ford, examinera la saison de croissance 2022 et partagera ses prévisions pour l’automne et le printemps.

Parmi les autres conférenciers figurent Nick Seiter (entomologiste de la vulgarisation), Phillip Alberti (éducateur en agriculture commerciale) et des représentants de divers fournisseurs de semences et d’équipements qui discuteront des essais de variétés et de populations de plantes menés au laboratoire terrestre.

La démonstration commence à 10 h et se termine à 12 h 30. Le public est invité à assister au programme de l’IVCC ainsi qu’à entendre des spécialistes de la vulgarisation sur les insectes, les mauvaises herbes, les maladies et les problèmes de production du soya.

Des déjeuners et des opportunités de réseautage seront disponibles après le programme.

La démonstration est gratuite; inscrivez-vous avant le mercredi 21 septembre pour profiter du déjeuner fourni par IVCC ag. Inscrivez-vous en ligne sur go.illinois.edu/ivccfieldday22 ou appelez le poste au 815-224-0889. Pour plus d’informations, contactez Alberti à palberti@illinois.edu.

La mission de l’Université de l’Illinois Extension est de fournir une éducation pratique pour aider les personnes, les entreprises et les communautés à résoudre des problèmes, à développer des compétences et à construire un avenir meilleur.

L’extension offre l’égalité des chances dans les programmes et l’emploi. Visitez son site Web à https://extension.illinois.edu/blmp