IVCC accueillera plus de 30 collèges le 10 octobre pour la soirée universitaire et carrière – Shaw Local

Plus de 30 collèges et universités seront représentés à la 50e soirée annuelle des collèges et des carrières de l’Illinois Valley Community College, de 18 h 30 à 20 h, le mardi 10 octobre, dans le gymnase.

Les étudiants du secondaire et des collèges, les parents et les membres de la communauté qui explorent les options collégiales peuvent parler aux représentants de différents collèges et universités, y compris l’IVCC, au sujet des programmes et des options de transfert.

L’événement rassemble un éventail de collèges et d’informations dans un seul endroit pratique pour une soirée, a déclaré le directeur des admissions, Tom Quigley.

Parmi les collèges attendus figurent : Wheaton College, Blackburn College, Quincy University, Illinois State University, Columbia College, Iowa State University, Eastern Illinois University, Eureka College, Bradley University, St. Ambrose University, St. Mary’s College, Loras University. , Millikin University, Lewis University, Chicago Art School, Indiana State University, Carroll University et Western Illinois University.

Plus d’informations sont disponibles sur https://www.ivcc.edu/admissions/collegenight ou en appelant le 815-224-0439.