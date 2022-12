IVCC accueillera des cours de contrôle numérique par ordinateur au printemps – Shaw Local

Les étudiants ont la possibilité de commencer une carrière dans l’industrie de la commande numérique par ordinateur à forte demande et à rémunération élevée ce printemps à l’Illinois Valley Community College.

Les cours de fabrication du mercredi soir commençant le 11 janvier comprennent les principes fondamentaux du fonctionnement CNC (CNC 1200), le fonctionnement de la fraiseuse CNC (CNC 1202) et les opérations du centre de tournage CNC I (CNC 1204) et II (CNC 1206).

Scott Fox (à gauche), instructeur en contrôle numérique par ordinateur, discute de la disposition de base des pièces avec deux étudiants cet automne. (Jen Heredia)

Les cours mènent à un travail d’opérateur CNC et à des postes d’entrée de gamme en programmation, processus et ingénierie de fabrication.

Les fabricants du district recherchent des opérateurs CNC, a déclaré l’instructeur Scott Fox. Fox a plus de 20 ans d’expérience dans l’industrie en tant qu’opérateur de machine et technicien de réglage et d’outillage. Il possède également une expérience en programmation, en dépannage et en ingénierie.

“Il y a une grave pénurie d’opérateurs et de compétences”, a déclaré Fox, ajoutant: “La société pour laquelle je travaille a perdu 4 à 5 opérateurs.”

Inscrivez-vous aujourd’hui aux admissions (CTC101) ou appelez le 815-224-0447. Pour obtenir des informations sur les cours et les carrières CNC, appelez le doyen du développement de la main-d’œuvre, Shane Lange, au 815-224-0219.