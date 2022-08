IVCC a été en mesure de geler les frais de scolarité au cours des 5 dernières années – Shaw Local

Le président de l’Illinois Valley Community College, Jerry Corcoran, a déclaré jeudi que le collège communautaire contrôlant ses coûts, il a pu geler les frais de scolarité au cours des cinq dernières années.

À la suite d’une audience publique, le conseil d’administration de l’IVCC a donné son approbation finale à un budget de 37,5 millions de dollars pour l’exercice 2023.

Le budget représente une augmentation de 8 % des revenus par rapport à 2022, grâce à 4,1 millions de dollars de fonds de secours d’urgence pour l’enseignement supérieur. Les dépenses sont de 39 millions de dollars, une augmentation de 13 %, encore une fois en raison des dépenses du HEERF.

L’IVCC peut signaler un certain nombre de signes fiscaux positifs au début de l’année universitaire, a déclaré Corcoran.

“Nous avons fourni aux étudiants des millions de dollars d’aide sous forme d’aide financière, de HEERF et de bourses d’études”, a déclaré le président. “Les améliorations indispensables aux installations ont été achevées et, en plus de tout, nous n’avons aucune dette.”

Dans les autres affaires, le conseil a approuvé :

Le conseil d’administration de l’Illinois Valley Community College a approuvé le jeudi 18 août 2022 l’embauche de Camden Parks en tant que professeur de chimie pour remplacer Promise K. Yong. Parks a enseigné auparavant dans le Michigan au Grand Rapids Community College et à la Grand Valley State University. (Parcs de Camden)

L’embauche de Camden Parks comme professeur de chimie pour remplacer Promise K. Yong. Parks a enseigné auparavant dans le Michigan au Grand Rapids Community College et à la Grand Valley State University.

Le conseil d’administration de l’Illinois Valley Community College a approuvé la nomination de l’infirmier instructeur Sara Legrenzi à compter du 29 août. Legrenzi a obtenu son infirmière autorisée à l’IVCC et son baccalauréat en sciences infirmières du Western Governor’s. Elle a travaillé dans divers milieux de soins de santé, dont plus de 10 ans en travail social. (Photo fournie par Fran Brolley)

Nomination de l’instructrice en soins infirmiers Sara Legrenzi à compter du 29 août. Legrenzi a obtenu son infirmière autorisée à l’IVCC et son baccalauréat en sciences infirmières du Western Governor’s. Elle a travaillé dans divers milieux de soins de santé, dont plus de 10 ans en travail social.

La nomination du spécialiste de l’aide financière Miguel Hermosillo comme économe par intérim. La contrôleure adjointe/économe Carolyn Chapman a démissionné le 8 juillet.

Achat de 50 000 $ en cartes de carburant WEX pour le programme de formation des chauffeurs de camion.

Fournitures de conciergerie de Home Depot Pro de Peoria pour 35 000 $ par l’intermédiaire de la coopérative d’enseignement supérieur public de l’Illinois.

Entretien des ascenseurs de ThyssenKrupp Elevator of Peoria pour 31 531 $.

Achat de Coursedog pour la planification principale et les réservations de salles pour 110 550 $ (payé via HEERF).

Maintenance et support Microsoft de CDW pour 37 000 $.

Une campagne marketing de 18 mois avec Interact Communications. Interact a travaillé avec plus de 700 collèges communautaires – y compris IVCC – et dessert exclusivement les collèges de deux ans. Les frais de 42 000 $ d’Interact seront couverts par une subvention ICCB Bridge de 220 000 $.

Recherche d’offres pour des équipements agricoles totalisant près de 95 000 $. Ag mettra à niveau son analyse des éléments nutritifs du sol avec un «spectromètre d’émission optique à plasma à couplage inductif» pour 64 000 $ et son analyse du sol en temps réel sur le terrain avec un «analyseur de fluorescence à rayons X portable / portable» pour 30 000 $.

Recherche de propositions pour un fournisseur de manuels de librairie et de gestion de cours en ligne. La librairie conservera la gestion des produits hors manuels.

Améliorations de la rémunération des administrateurs et du personnel de soutien, y compris des incitations à la retraite, quatre jours de travail à distance par an et des incréments de congé payé aussi courts que deux heures (en baisse par rapport au minimum précédent de quatre). Les options de retraite reflètent celles du contrat signé cet été avec les professeurs représentés par la section locale 1810 de l’AFT. Les employés qualifiés peuvent choisir des forfaits d’un, deux ou trois ans.

Procès verbal à huis clos à partir du 14 juillet.

Les administrateurs ont appris :