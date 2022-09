Ivascyn de Pimco voit une légère récession à venir et plusieurs opportunités d’investissement

Stanley Druckenmiller, président et chef de la direction de Duquesne Family Office, a déclaré plus tôt il laisse la place à une récession plus grave causée par l’inaction de la banque centrale alors que l’inflation a bondi en 2021.

Après avoir maintenu une politique souple alors que l’inflation atteignait son plus haut niveau en plus de 40 ans, la Réserve fédérale et ses homologues mondiaux ont augmenté les taux d’intérêt. Cela a à son tour fait craindre une récession alors que l’économie américaine a connu une croissance négative du PIB au cours des deux premiers trimestres de 2022 et est sur la bonne voie pour enregistrer un gain de seulement 0,3 % au troisième trimestre, selon les données de suivi de la Fed d’Atlanta.

Malgré ces inquiétudes, Ivascyn a déclaré que l’environnement d’investissement reste fertile. Il a cité les opportunités de titres à revenu fixe sur les marchés émergents de haute qualité ainsi que les prêts hypothécaires et les banques.

Alors que ces deux derniers étaient les principaux moteurs de la contagion de la crise financière en 2008, il a déclaré qu’ils sont en grande partie des domaines de force maintenant, car les acheteurs de maisons optent pour des prêts hypothécaires à taux fixe et la qualité du crédit est solide.

“Les gens ont accumulé une énorme valeur nette de leur maison. Il y a eu un grand changement vers les hypothèques à taux fixe où beaucoup de ces emprunteurs ont bloqué des taux très, très bas pour les 30 prochaines années”, a déclaré Ivascyn. “Les actifs liés aux hypothèques nous semblent assez intéressants.”

Cependant, il a déclaré qu’il évitait les paris contre le dollar américain, qui atteint des sommets de près de 20 ans par rapport à ses concurrents mondiaux.

“Nous retenons les principales expressions négatives du dollar. C’est dans la boîte à outils. C’est quelque chose que nous surveillons”, a-t-il déclaré.