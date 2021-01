Ivanka Trump aurait été « surprise et blessée » par les commentaires faits sur les réseaux sociaux par sa belle-sœur Karlie Kloss « à propos de l’attaque du Congrès de mercredi.

Alors que les partisans du président Trump ont pris d’assaut le bâtiment, Ivanka a publié un tweet dans lequel elle les a qualifiés de « patriotes américains ». Elle a ensuite supprimé le tweet.

Quelques heures plus tard, Kloss, qui est mariée à Josh Kushner, le frère cadet du mari d’Ivanka, Jared, a tweeté: « Accepter les résultats d’une élection démocratique légitime est patriotique. Refuser de le faire et inciter à la violence est anti-américain.

Ivanka Trump, photographiée avec son mari Jared Kushner, à gauche, a déclaré qu’elle était « surprise et blessée » par les tweets de sa belle-sœur Karlie Kloss, photographiée avec son mari Josh, en relation avec l’attaque du Congrès mercredi.

Ivanka Trump et Jared Kushner ont été publiquement humiliés par la belle-sœur Karlie Kloss alors qu’elle les critiquait pour avoir refusé d’accepter la perte de Donald Trump

Un utilisateur de médias sociaux a riposté au top model: « Dites à votre belle-sœur et à votre beau-frère. » Kloss a répondu: « J’ai essayé »

Tous les fans de Kloss n’étaient pas contrariés, car certains ont dit qu’elle défendait ses propres croyances

« Le tweet a été porté à l’attention d’Ivanka et elle a été surtout surprise parce qu’ils sont si proches et parlent régulièrement, mais jamais vraiment de politique », a déclaré un ami de la famille à Page Six.

« Karlie aime se positionner publiquement en tant qu’activiste, mais elle n’a jamais abordé Ivanka sur aucun des problèmes qu’elle défend comme le congé maternel payé, les femmes dans les STEM et la réforme de la justice pénale, a déclaré l’amie.

L’ami du mannequin a déclaré que Karlie « trouve malheureux que c’est ce à quoi Ivanka choisit de passer son temps alors que notre démocratie est confrontée à une crise alimentée par cette administration.

« Karlie était fière de faire campagne pour Hillary en 2016, Biden en 2020 et, en plus de soutenir de nombreux problèmes clés, a apporté la contribution financière maximale aux campagnes démocrates à travers le pays. »

En réponse, un ami d’Ivanka et Jared a répondu: « Naturellement, les moments de la journée ont laissé tout le monde se sentir bouleversé et bouleversé, mais Ivanka serait bien sûr ouverte à entendre Karlie parler de son point de vue. »

Kloss et Josh auraient eu une relation tendue avec Ivanka et Jared ces dernières années en raison de leurs divergences politiques.

Alors que Jared et Ivanka sont parmi les conseillers les plus proches de Trump, Kloss et Josh ont exprimé leur soutien aux démocrates.

Ivanka Trump a résisté à l’idée de dire aux partisans de son père de quitter le Capitole et a qualifié les manifestants violents de « patriotes américains » avant de supprimer son tweet et d’écrire « La violence est inacceptable et doit être condamnée dans les termes les plus forts »

En octobre, Kloss portait un masque de Joe Biden alors qu’elle posait pour une photo avec son bulletin de vote postal 2020.

L’initié a déclaré au New York Post qu’elle n’avait en fait pas essayé de discuter de ses différents points de vue avec Ivanka Trump.

« Karlie est publique avec sa politique, mais évite en privé d’en discuter », ont-ils ajouté. « Mais ils sont très proches et ils apprécient vraiment la compagnie de l’autre, alors Ivanka est blessée. »

Kloss a ensuite doublé son tweet selon la source: « Ivanka comprend parfaitement les vues de Karlie. Ils ont eu de nombreuses discussions politiques contrairement à ce qu’elle et son équipe voudraient vous faire croire.

Kloss a fait face à un certain nombre de critiques qui ont déclaré que ses liens avec la famille Kushner la faisaient sonner creux

Karlie Kloss et Joshua Kushner ont des maisons très proches l’une de l’autre situées entre Miami Beach et Bal Harbour en Floride