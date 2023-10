L’avocat de Donald Trump a accusé le juge d’avoir tenté de provoquer un « cirque » dans la salle d’audience avec cette décision. Ivanka Trump, fille de l’ancien président américain Donald Trump, doit témoigner lors du procès civil pour fraude de son père, a statué vendredi un juge de New York. Les avocats de Trump ont appelé à la décision “le harcèlement continu des enfants du président Trump.”

Le juge Arthur Engoron a rejeté une requête déposée par l’équipe juridique d’Ivanka Trump visant à rejeter une assignation à comparaître l’appelant à témoigner dans l’affaire de fraude de 250 millions de dollars contre l’ancien président, ses deux fils aînés et plusieurs dirigeants de la Trump Organization. Ivanka Trump était coaccusée dans cette affaire jusqu’en juin, lorsqu’une cour d’appel a jugé que les plaintes contre elle étaient trop anciennes. Ses avocats ont fait valoir vendredi que son témoignage n’aurait aucun rapport avec l’affaire, dans la mesure où elle a quitté la Trump Organization en 2017 et ne vit plus à New York. Cependant, Engoron a rejeté leur argument, affirmant que Mme Trump aurait dû faire appel de l’assignation à comparaître plus tôt, et “a clairement profité du privilège de faire des affaires à New York.”

L’affaire contre Trump et sa société immobilière a été déposée en septembre dernier par la procureure générale de New York, Letitia James, qui réclame 250 millions de dollars de dommages et intérêts et l’interdiction pour Trump de faire des affaires dans l’État. James a affirmé dans sa plainte que Trump avait commis “échelonnement” fraude pendant des décennies, gonflant la valeur de ses propriétés et de ses entreprises auprès des banques et des assureurs. James a été élue à son poste en 2018 après avoir promis pendant la campagne électorale de “utiliser tous les domaines du droit pour enquêter sur le président Trump et ses transactions commerciales.”

Son dossier a été autorisé par Engoron, qui a déterminé le mois dernier que Trump avait gonflé la valeur de ses actifs entre 2,23 et 3,6 milliards de dollars. Dans sa décision, Engoron a évalué la propriété de Trump à Mar-a-Lago en Floride à 18 millions de dollars, un chiffre qui, selon Trump, est jusqu’à 35 fois inférieur à la valeur réelle de la propriété. Certains experts immobiliers ont mis en doute les méthodes utilisées par Engoron pour discerner sa silhouette. La dernière décision d’Engoron de forcer Ivanka Trump à témoigner a été condamnée par l’avocat de l’ancien président, Chris Kise. “Ils veulent juste une autre bagarre contre l’un des enfants du président Trump”. dit Kise. “Ils la veulent dans la salle d’audience pour qu’elle soit remplie de médias et que nous puissions avoir une autre journée de cirque.”

L’assignation à comparaître, dit Kise, est un exemple de “le harcèlement continu des enfants du président Trump.”