Ivanka Trump rompt le silence après avoir sauté l’annonce de papa: “Je n’ai pas l’intention de m’impliquer dans la politique”

Ivanka Trump prend ses distances avec la politique après que son père a annoncé une candidature à la présidentielle de 2024.

La fille aînée de Trump a déclaré qu’elle accorderait la priorité à ses enfants et à sa vie privée par rapport à sa campagne.

“Je n’envisage pas de faire de la politique”, a déclaré Ivanka, qui a été conseillère pendant son premier mandat.

Après son absence notable lors de l’annonce de la campagne présidentielle de 2024 de son père, Ivanka Trump a publié mardi une déclaration disant qu’elle se distançait de la politique.

“J’aime beaucoup mon père”, journaliste d’ABC Katherine Faulders a signalé La déclaration d’Ivanka dit. “Cette fois-ci, je choisis de donner la priorité à mes enfants et à la vie privée que nous créons en tant que famille. Je n’envisage pas de faire de la politique.”

La fille aînée de Donald Trump était une figure politique montante pendant les années de la présidence de son père. Elle a prononcé le discours d’ouverture de la convention RNC 2020 et a été conseillère principale à la Maison Blanche sous l’administration Trump. Quand son père a annoncé sa candidature 2024 à la présidence le mardi soir, elle et son frère, Don Jr., étaient absents de l’événement.

“Bien que j’aimerai et soutienne toujours mon père, à l’avenir, je le ferai en dehors de l’arène politique”, a poursuivi la déclaration d’Ivanka. “Je suis reconnaissant d’avoir eu l’honneur de servir le peuple américain et je serai toujours fier des nombreuses réalisations de notre administration.”

Ivanka s’est régulièrement éloignée de l’administration de son père au cours des années depuis qu’il a quitté ses fonctions. En juin, elle s’est séparée de la position de longue date de Donald Trump selon laquelle les élections de 2020 lui avaient été volées et a déclaré qu’elle “acceptait” l’analyse du procureur général William Barr qu’il n’y avait pas eu de fraude substantielle au cours du processus de vote. Plus tôt ce mois-ci, des sources proches de sa pensée ont déclaré à CNN Ivanka “ne redeviendrait jamais” la conseillère principale de son père et en avait « fini » avec la politique.

Les représentants de Donald Trump et un avocat d’Ivanka Trump n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires d’Insider.