Ivanka Trump recadre Kimberly Guilfoyle sur la photo de mariage de Tiffany – Hollywood Life

Crédit d’image : Shutterstock

La navigation dans les photos de famille peut être difficile, surtout une fois que les beaux-parents sont impliqués. Ivanka Trump s’est impliquée dans une controverse, quand elle a recadré son frère de Donald Jr. fiancée Kimberly Guilfoyle d’une photo de famille chez sa soeur Tiffany’s mariage sur Instagram. L’un des clichés inclus dans une série de photos comprenait Ivanka, 41 ans, avec la mariée, 29 ans, ainsi que la mère de Tiffany Marla Érables, 59, belle-mère Melania Trump, 52 ans et belle-sœur Lara Trump, 40, (dont marié à Éric). Même si Kimberly, 53 ans, n’était pas incluse dans la photo, il était évident qu’elle avait été recadrée, après qu’Ivanka ait partagé la photo entière sur ses histoires Instagram.

Sur les photos, Ivanka a bercé une robe bleu clair, alors qu’elle posait à côté de sa sœur dans la superbe robe de mariée. Marla a opté pour une robe lavande. Melania est allée avec un blanc cassé et Lara scintillait dans une robe argentée. Sur la photo complète, il était clair que Kimberly avait opté pour une approche légèrement différente avec une robe noire avec une aile, posant à côté d’Ivanka dans sa robe grecque, lors de la cérémonie du samedi 12 novembre.

Sur La vue, Alyssa Farah Griffin, qui a travaillé avec la famille pendant l’ancien président celui de Donald Trump l’administration, a suggéré que la robe noire était peut-être la raison pour laquelle elle a été coupée de l’Insta. « Kimberly n’a pas compris la mission. C’est un mariage en Floride en novembre. Toutes les femmes savaient clairement quelle était la palette, quel était le look, et elle était habillée comme si elle allait aimer un enterrement MAGA », a-t-elle déclaré. “Je l’aurais probablement recadrée aussi.”

Co-hôte Ensoleillé Hostin a également fait référence aux couleurs sombres “MAGA funérailles”, mais elle a également déclaré qu’une partie de la raison était peut-être parce qu’elle et Don Jr. n’avaient pas encore échangé leurs vœux. « Ils ne sont pas mariés. Donc si ça ne marche pas, maintenant, elle est sur toutes les photos du milieu. Vous devez la mettre de côté pour pouvoir la retirer de l’album de mariage, si quelque chose devait arriver », a-t-elle déclaré. “Je pense qu’ils pensent qu’elle ne sera peut-être pas la femme.”

Bien que Sunny ait peut-être souligné la nécessité d’un recadrage facile si les choses ne fonctionnaient pas pour les deux commentateurs de droite, ils sont en couple depuis un certain temps. Kimberly est fiancée à Don Jr. depuis janvier. Bien que leurs plans de mariage ne soient pas clairs, le commentateur politique sort avec le fils de l’ancien président depuis 2018.

Bien qu’Ivanka n’ait pas expliqué pourquoi elle avait coupé sa future belle-sœur ou pourquoi elle avait posté la photo complète sur son histoire Instagram, l’ancienne conseillère de la Maison Blanche a envoyé ses meilleurs vœux à sa jeune sœur et à son nouveau beau-frère. dans un tweeter. “Souhaitant [Tiffany] et Michael une abondance de bonheur et de joie alors qu’ils commencent leur vie ensemble en tant que mari et femme ! Que leur amour soit une source de lumière dans ce monde », a-t-elle écrit.