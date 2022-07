Ivanka Trump réagit à la mort de sa mère Ivana Trump : « Heartbroken » – Hollywood Life

Voir la galerie





Ivanka Trump a parlé de sa mère, Ivana Trump‘s, la mort. “Le coeur brisé par le décès de ma mère. Maman était brillante, charmante, passionnée et méchamment drôle. Elle a modelé la force, la ténacité et la détermination dans chacune de ses actions. Elle a vécu pleinement sa vie – ne perdant jamais une occasion de rire et de danser », a écrit la femme d’affaires de 40 ans et ancienne conseillère présidentielle sur Instagram aux côtés de plusieurs photos de retour (vues ici) avec sa défunte mère. “Elle me manquera pour toujours et garderai son souvenir vivant dans nos cœurs pour toujours.”

Ivana, ancienne présidente celui de Donald Trump première épouse, est décédée à 73 ans le 14 juillet. Donald a confirmé sa mort sur sa plateforme de médias sociaux, Truth Social. “Je suis très attristé d’informer tous ceux qui l’aimaient, qui sont nombreux, qu’Ivana Trump est décédée chez elle à New York”, a-t-il écrit. “C’était une femme merveilleuse, belle et incroyable, qui a mené une vie formidable et inspirante. Sa fierté et sa joie étaient ses trois enfants, Donald Jr., Ivanka et Eric. Elle était si fière d’eux, comme nous étions tous si fiers d’elle. Repose en paix, Ivana !

Ivanka Trump: les photos de la fille du président après la bombe révèlent qu’elle a “accepté” les résultats des élections de 2020

Ivana a succombé à un arrêt cardiaque et a été déclarée morte après que des ambulanciers paramédicaux ont été appelés dans son appartement de New York, selon ABC Nouvelles. Un porte-parole du département de police de New York a confirmé HollywoodLa Vie qu’il n’y a pas d’autres informations disponibles au moment d’écrire ces lignes, car le décès fait toujours l’objet d’une enquête.

La famille Trump a également publié une déclaration commune après la mort subite d’Ivana. “C’est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de notre mère bien-aimée, Ivana Trump”, a commencé leur déclaration officielle, par abc. “Notre mère était une femme incroyable – une force dans les affaires, une athlète de classe mondiale, une beauté radieuse et une mère et une amie attentionnée. Ivana Trump était une survivante. Elle a fui le communisme et a embrassé ce pays. Elle a enseigné à ses enfants le courage et la ténacité, la compassion et la détermination. Elle manquera beaucoup à sa mère, ses trois enfants et ses dix petits-enfants.

Ivana et Donald se sont mariés de 1977 à 1992 et ont partagé trois enfants : des fils Donald Jr. et Éric et sa fille Ivanka. Ivana gérait auparavant plusieurs propriétés de Donald, dont le Plaza Hotel. Elle s’est également fièrement attribuée le mérite d’avoir élevé leurs trois enfants. “Donald n’était pas vraiment intéressé par les enfants jusqu’à ce qu’il puisse parler affaires avec eux”, a-t-elle déclaré lors de la prestation Lifeline en 2016, selon le Nouvelles quotidiennes de New York. “Quand ils ont eu 21 ans, je les lui ai remis et j’ai dit ‘Voici le produit fini, vous pouvez les prendre d’ici.'”