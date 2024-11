Ivanka Trump partage la routine de fitness qui a « transformé » son corps

Ivanka Trump, le deuxième enfant de l’ancien président Donald Trump, partage des détails sur sa santé et son programme d’exercice.

La mère et dirigeante d’entreprise de 43 ans a récemment partagé cinq exercices et d’autres détails sur son parcours de remise en forme sur Instagram, en mettant l’accent sur son passage à la musculation.

« Comme beaucoup de femmes, je me concentrais principalement sur le cardio, le yoga et le Pilates », a écrit Trump dans un message accompagné d’une vidéo partagée.

« Depuis que j’ai déménagé à Miami, je me suis concentrée sur l’haltérophilie et l’entraînement en résistance, et cela m’a transformé en m’aidant à développer mes muscles et à modifier ma composition corporelle d’une manière que je n’avais pas imaginée », a-t-elle également écrit.

Trump consacre désormais trois à quatre jours par semaine à l’entraînement en force, seule ou avec l’un de ses entraîneurs. (Voir sa routine de remise en forme ici.)

Son approche de musculation se concentre sur « des mouvements fondamentaux, éprouvés et simples » qui incluent des squats, des soulevés de terre, des charnières, des poussées et des tractions, a-t-elle détaillé.

« Ce sont les pierres angulaires de mon entraînement, mettant l’accent sur la force fonctionnelle pour la vie », a déclaré Trump, qui a été le principal assistant de son père pendant sa présidence.

En travaillant avec un entraîneur, Trump a déclaré qu’elle avait d’abord donné la priorité à sa forme, puis ajouté du poids.

« Cela garantit une progression sûre et régulière tout en maintenant l’intégrité de chaque mouvement », a-t-elle écrit. « J’intègre un travail de mobilité dans mes séances pour améliorer l’amplitude des mouvements. »

Trump a écrit que l’haltérophilie avait amélioré sa force ainsi que son athlétisme et sa résilience en général.

« Je me suis tourné vers l’haltérophilie et l’entraînement en résistance, et cela a été transformateur. »

La nutrition a également été la clé de son physique plus fort.

« Une autre nouveauté pour moi, mais essentielle à mes progrès, a été l’augmentation spectaculaire de mon apport en protéines », a écrit Trump dans son message.

« Je consomme désormais entre 30 et 50 grammes de protéines par repas. Ça marche… Je n’ai jamais été aussi fort ! »

Lorsqu’elle n’est pas au gymnase, Trump a déclaré qu’elle faisait des séances de yoga hebdomadaires et des activités de plein air avec ses enfants, notamment le surf, la natation, la randonnée, la marche et le golf.

Pour améliorer sa forme cardiovasculaire, elle intègre également chaque semaine des séances d’entraînement fractionnées courtes et de haute intensité.

« Cette approche équilibrée a insufflé une nouvelle énergie à ma routine de remise en forme et a donné d’excellents résultats », a écrit Trump, ajoutant que la routine de chaque personne est « très personnelle » et que « ce qui fonctionne, c’est ce que vous ferez réellement de manière cohérente ».

« Recette secrète »

Regis Pagett, fondateur et propriétaire de R Personal Fitness à New York, n’est pas impliqué dans la formation de Trump, mais a commenté son message.

« L’accent mis sur l’entraînement en résistance est la ‘recette secrète’ que tout le monde recherche », a-t-il déclaré à Fox News Digital.

« Ce n’est plus un secret que l’entraînement en résistance est le meilleur moyen d’affiner et de tonifier le corps. »

Lorsque Pagett entraîne des femmes de plus de 50 ans, il se concentre sur des mouvements composés de faible poids et à haute répétition, comme une rangée TRX, en utilisant uniquement le poids corporel pour 15 répétitions.

Il mélange également des mouvements composés de poids élevé et à répétition modérée, tels que le soulevé de terre avec haltères utilisant 85 livres pour huit répétitions, pour un « look globalement sculpté ».

« Les facteurs les plus importants en termes d’exercice et de nutrition sont une forme physique appropriée pour assurer une activation musculaire ciblée et un mode de vie riche en protéines », a déclaré Pagett, entraîneur personnel certifié et coach de force et de conditionnement physique.

« L’activation musculaire ciblée garantit que chaque mouvement frappe précisément le muscle que vous cherchez à renforcer et à développer, tandis qu’un mode de vie riche en protéines garantit un temps de récupération approprié et aide à minimiser les douleurs entre les entraînements. »