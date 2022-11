Ivanka Trump ne sera pas impliquée dans la course présidentielle de papa Donald en 2024 – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Morry Gash/AP/Shutterstock

Ivanka Trump ne fera pas partie de son père ancien président celui de Donald Trump campagne électorale pour le président en 2024. L’ancienne conseillère principale, 41 ans, dans l’administration de son père a publié une déclaration sur son Instagram le mardi 15 novembre. Elle a expliqué que même si elle avait toujours “de l’amour et du soutien” pour son père, 76 ans, elle ne prévoit pas de participer à sa campagne comme elle l’avait fait lors de ses courses de 2016 et 2020.

Malgré son séjour à la Maison Blanche, Ivanka a expliqué qu’elle se concentrerait sur ses enfants Arabelle, 11, Joseph, 9, et Théodore, 6, plutôt que de futures aspirations politiques. Elle partage ses trois enfants avec son mari Jared Kushner, 41 ans, qui était également conseiller pendant l’administration de Donald. “J’aime beaucoup mon père. Cette fois-ci, je choisis de donner la priorité à mes jeunes enfants et à la vie privée que nous créons en famille », a-t-elle déclaré. “Je n’envisage pas de faire de la politique. Même si j’aimerai et soutiendrai toujours mon père, à l’avenir, je le ferai en dehors de l’arène politique.

Bien qu’elle ait dit qu’elle n’avait pas l’intention de participer à la course de 2024, Ivanka a expliqué qu’elle était toujours heureuse de beaucoup de choses qu’elle et son père avaient faites pendant qu’il était en fonction. “Je suis reconnaissante d’avoir eu l’honneur de servir le peuple américain et je serai toujours fière des nombreuses réalisations de notre administration”, a-t-elle déclaré.

Le père d’Ivanka a annoncé qu’il se présenterait à nouveau à la présidence après sa défaite aux élections de 2020. L’ancien président a annoncé mardi sa campagne depuis son domicile de Mar-a-Lago en Floride. “Afin de rendre l’Amérique à nouveau grande et glorieuse, j’annonce ce soir ma candidature à la présidence des États-Unis”, a-t-il déclaré.

Après sa défaite en 2020, Donald a répandu de nombreux mensonges sur la fraude électorale et a affirmé à tort que l’élection avait été volée, ce qui était également la cause de l’attaque du 6 janvier contre le Capitole. Le House Select Committee chargé d’enquêter sur l’attaque du 6 janvier a mis en lumière de nombreux éléments de preuve concernant l’ancien président et son implication. Le comité a même interrogé Ivanka, qui a révélé qu’elle avait accepté que son père avait perdu les élections, à la suite des conclusions de l’ancien procureur général Bill Barr. «Je respecte le procureur général Barr. J’ai accepté ce qu’il disait », a-t-elle déclaré.

Lors de l’une des premières audiences, le témoignage de Barr a été diffusé, où il a déclaré qu’il n’avait trouvé aucune preuve de fraude électorale importante. “J’ai clairement indiqué que je n’étais pas d’accord avec l’idée de dire que l’élection a été volée et de publier ce genre de choses”, a-t-il déclaré. “J’ai dit au président sans équivoque que je n’avais pas vu de preuve de fraude qui aurait affecté le résultat de l’élection. Et franchement, un an et demi plus tard, je n’ai rien vu pour changer d’avis là-dessus.