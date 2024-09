Ivanka Trump montre ses squats dans un body moulant

Ivanka Trump reste en forme et en bonne santé pendant cette course présidentielle. Le lendemain du débat entre son père et Kamala Harris, Ivanka était dans la salle de sport avec son entraîneur ciblant ses muscles inférieurs avec des squats dorsaux.

Dans une vidéo republiée par un compte fan, l’entraîneur d’Ivanka, Sandy Brockman, a fièrement partagé un clip de la femme de 42 ans en train de faire des squats arrière avec des disques de 10 livres et une barre qui pourrait peser entre 35 et 45 livres, donc elle reste légère tout en développant ses muscles. L’ancienne conseillère du président des États-Unis avait l’air tendance dans un body moulant bleu clair.

L’été d’Ivanka

La mère de trois enfants reste active alors que l’été touche à sa fin. Au cours du week-end, elle a été aperçue avec son mari, Jared Kushner, et leurs enfants, Arabella Rose, Joseph Fredericket Théodore Jamespassant une journée amusante à Miami en faisant du jet ski.

© Groupe Grosby Ivanka Trump emmène son fils faire une balade en jet ski à Miami

C’est une saison pleine d’activités nautiques, car Ivanka est aussi une passionnée de surf. Le dernier post sur sa grille Instagram est une vidéo de son shredding à Lemoore, en Californie.

Avant cela, elle a eu l’occasion de voir l’Alaska avec sa famille, de profiter de balades en VTT et de s’amuser au lac.