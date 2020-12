Ivanka Trump, la fille et conseillère du président américain, a été interrogée sous serment cette semaine dans le cadre d’un procès civil alléguant l’utilisation abusive de fonds à but non lucratif pour l’investiture de Donald Trump il y a quatre ans.

Le bureau du procureur général du district de Columbia, Karl Racine, a révélé dans un dossier judiciaire que la déposition avait eu lieu mardi.

Dans un procès en janvier 2020, M. Racine a affirmé que l’activité immobilière de M. Trump et d’autres entités avaient abusé de fonds à but non lucratif pour enrichir la famille Trump.

Selon le procès, une société à but non lucratif exonérée d’impôt a appelé le 58e comité présidentiel d’inauguration coordonné avec la famille Trump à payer trop cher pour l’espace événementiel du Trump International Hotel à Washington.

Le procès de M. Racine a allégué que, dans un cas, l’organisation à but non lucratif a payé plus de 300000 dollars (environ 225000 £) pour organiser une réception privée à l’hôtel Trump pour les trois enfants aînés du président – Donald Jr, Ivanka et Eric – lors de la soirée d’inauguration. du 20 janvier 2017.

«Le droit de district oblige les organisations à but non lucratif à utiliser leurs fonds à des fins publiques déclarées, et non à bénéficier aux particuliers ou aux entreprises», a déclaré M. Racine plus tôt cette année.