IVANKA Trump a été photographiée en train de faire du jogging avec son chien alors qu’elle était flanquée de sa sécurité et de trois enfants à vélo en Floride.

L’ancienne conseillère principale de la Maison Blanche semblait complètement détendue – malgré l’historique de son père deuxième procès en destitution à Washington.

Ivanka Trump a enfilé un débardeur noir et un short pour son jogging public avec ses trois enfants – qui ont été rejoints par leur chien et son équipe de sécurité à Miami.

L’ancienne première fille Ivanka et son mari Jared Kushner, tous deux anciens conseillers présidentiels principaux, ont suivi l’ancien président Donald Trump en échangeant Washington DC contre le Sunshine State après sa défaite électorale.

Ils louent actuellement un condo de luxe à L’Arte, qui se distingue par sa forme triangulaire.

Les prix oscillent entre 40000 dollars par mois et les unités se vendent généralement entre 7 et 15 millions de dollars.

Le condo rapproche la famille du terrain dans lequel elle s’est emparée Miami le mois dernier pour 32 millions de dollars sur l’île exclusive d’Indian Creek à la fin de l’année dernière.

Cela les rapproche également du père bien-aimé d’Ivanka, qui vit de manière controversée à Mar-a-Lago, qui n’est pas destinée à un usage résidentiel.

On s’attend à ce qu’Ivanka et Jared s’enracinent de façon permanente dans leur nouvelle tranche d’Indian Creek Island, un quartier exclusif qui vante de belles maisons au bord de l’eau et des tonnes d’intimité.

L’île au large de Miami a reçu le surnom de «Billionaire Bunker».

Cela est dû à ses résidents de haut niveau qui se sont installés sur le site de beauté, notamment le mannequin Adriana Lima et l’homme d’affaires milliardaire Carl Icahn de New York.

Indian Creek Village a la réputation d’être «la municipalité la plus exclusive du monde».

L’île ne compte que 34 maisons, 42 habitants et sa propre force de police privée de 13 personnes.

Chaque maison sur Indian Creek est construite autour du périmètre pour maximiser la vue sur le front de mer.

Au centre se trouvent un luxueux Indian Creek Country Club et un parcours de golf de 18 trous.

Ivanka et Jared auraient acheté le lot quatre sur l’île – qui appartenait auparavant au chanteur Julio Iglesias – pour construire leur nouvelle maison.

Une inscription pour le terrain le mesure à 1,84 acres avec 200 pieds de front de mer privé.

Les impôts seraient de 427 000 $ par an.

L’achat du terrain par le couple a déclenché des rumeurs selon lesquelles Ivanka envisage de se présenter au Sénat américain en Floride en 2022 dans l’espoir de forger sa propre carrière politique.

Le frère de Jared, Joshua Kushner, et son épouse modèle Karlie Kloss – qui attendent leur premier enfant – ont également acheté une maison en Floride.