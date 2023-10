Un juge a décidé qu’Ivanka Trump devait témoigner dans l’affaire de fraude civile contre son père, ses frères et leur entreprise familiale.

Ancien président Donald Trumpses fils, la Trump Organization et certains dirigeants font face à un procès intenté par la procureure générale de New York, Letitia James.

Mme James demande au moins 250 millions de dollars d’amende et une interdiction permanente contre M. Trump, Donald Jr et Eric de diriger des entreprises à New York.

Mme Trump41 ans, avait déjà été déboutée en tant qu’accusée dans cette affaire, mais le juge a décidé qu’elle devait fournir des preuves malgré les objections de ses avocats et de la défense.

Les procureurs estiment que son rôle passé au sein de la Trump Organization en tant que vice-présidente exécutive rend son témoignage important pour l’affaire.

(De gauche à droite) Eric Trump, Ivanka Trump et Donald Trump Jr. Photos : Reuters/AP





Le juge Arthur Engoron a soutenu l’argument de l’État en se référant à des documents prouvant qu’Ivanka Trump a des liens avec plusieurs entreprises à New York et possède toujours des appartements à Manhattan.

“Mme Trump a clairement profité du privilège de faire des affaires à New York”, a déclaré la juge Engoron, ajoutant que son témoignage ne serait pas prévu avant le 1er novembre, pour laisser à ses avocats le temps de faire appel.

Le procès de Letitia James affirme que M. Trump a gonflé sa richesse sur plusieurs années dans les états financiers fournis aux banques, aux assureurs et à d’autres pour garantir des prêts et des transactions.

Mme James a accusé M. Trump d’avoir surévalué considérablement ses actifs, notamment son appartement-terrasse de la Trump Tower à Manhattan, son domaine de Mar-a-Lago en Floride et diverses tours de bureaux et clubs de golf, et d’avoir gonflé sa propre fortune jusqu’à 2,2 milliards de dollars (£ 1,82 milliards).

Ivanka Trump était l’une des conseillères de son père pendant sa présidence





Les prévenus nient ces accusations. M. Trump, actuellement le principal candidat à l’investiture républicaine à l’élection présidentielle de 2024, a qualifié le procès de « imposture » politiquement motivée.

L’ex-président, 77 ans, et ses fils Donald Jr et Eric devraient témoigner à un moment donné. Dans un aperçu inattendu, M. Trump s’est brièvement présenté à la barre des témoins mercredi pour répondre aux questions du juge Engoron concernant une remarque extrajudiciaire.

L’avocat de Mme Trump a fait valoir vendredi que les avocats de l’État manquaient de base légale pour l’obliger à témoigner.

“En fin de compte, Votre Honneur, ils n’ont tout simplement pas juridiction sur elle”, a déclaré l’avocat Bennet Moskowitz.

Donald Trump et Ivanka en 2016





En juin, une cour d’appel de l’État a rejeté les allégations contre Mme Trump, arguant qu’elles étaient trop anciennes.

En janvier 2017, avant l’investiture de son père, Mme Trump a annoncé son départ de son rôle au sein de la Trump Organization. Elle a ensuite été conseillère principale non rémunérée à la Maison Blanche de Trump avant de déménager en Floride une fois le mandat de son père terminé.

Trump : les États-Unis sont « allés en enfer »



“L’idée selon laquelle Mme Trump est sous le contrôle de la Trump Organization ou de l’un des accusés, son père – quiconque a élevé une fille de plus de 13 ans sait qu’il n’est pas sous leur contrôle”, a déclaré Christopher Kise. un avocat de l’ex-président.

M. Kise a ajouté que les avocats de l’État « veulent juste une nouvelle mêlée contre un autre enfant du président Trump ».

Les avocats de l’État ont soutenu qu’Ivanka Trump avait joué un rôle important dans certains événements mentionnés dans l’affaire. Ils ont affirmé qu’elle continue d’entretenir des liens financiers et professionnels avec l’entreprise familiale et ses dirigeants.