Ivanka Trump n’a pas non plus mentionné que le simple fait qu’un nouveau président demande à son comité inaugural d’acheter des biens et des services dans un hôtel qu’il possédait était sans précédent dans l’histoire des États-Unis, et encore moins lorsque cet hôtel voulait charger ce comité, une entité à but non lucratif financée par le secteur privé. donateurs, des millions de dollars pour ces services.

L’effort d’Ivanka Trump pour annoncer la déposition intervient alors que la société du président Donald Trump fait face à une enquête criminelle du bureau du procureur du district de Manhattan concernant ses impôts sur le revenu, car cette société fait l’objet d’une enquête du procureur général de l’État de New York pour une éventuelle inexactitude d’actif. valeurs et comme son père est poursuivi par un écrivain pour l’avoir diffamée après que l’écrivain a déclaré l’avoir violée dans les années 1990.

Et cela survient plus d’un mois après la destitution de son frère Eric Trump dans le cas de New York AG après avoir tenté de se soustraire à une assignation à comparaître jusqu’après l’élection présidentielle, que leur père a perdue par près de 7 millions de voix contre le président élu Joe Biden.

En janvier dernier, le procureur général de Washington, Karl Racine, a annoncé qu’il poursuivait le Trump Inaugural Committee, la Trump Organization et le Trump International Hotel « pour avoir abusé de manière flagrante et illégale de fonds à but non lucratif pour enrichir la famille Trump ».

« Une enquête indépendante menée par mon bureau a révélé que le comité inaugural a effectué des paiements exorbitants et illégaux à l’hôtel Trump pour louer un espace événementiel pour les activités inaugurales », a déclaré Racine. « Cela est le résultat de la coordination entre le vice-président du comité inaugural, Rick Gates, la direction de Trump International Hotel et les membres de la famille Trump. »

La poursuite de Racine allègue plus d’un million de dollars en paiements irréguliers à l’hôtel par le comité inaugural.

Mardi, dans le cadre de ce procès, Ivanka Trump, qui est conseillère principale de la Maison Blanche auprès de son père – tout comme son mari, le magnat de l’immobilier Jared Kushner – a été destituée par des avocats du bureau de l’AG.

« Cette semaine a passé plus de 5 heures dans une déposition avec le bureau du démocrate DC AG où ils ont remis en question les tarifs pratiqués par l’hôtel Trump lors de l’inauguration », a grogné Ivanka Trump dans son tweet jeudi.

« J’ai partagé avec eux un e-mail datant d’il y a 4 ans dans lequel j’ai envoyé des instructions à l’hôtel pour facturer » un taux de marché équitable « (voir ci-dessous), ce que l’hôtel a ensuite fait », a-t-elle écrit.

« Cette » enquête « est une autre démonstration politiquement motivée de vindicte et de gaspillage de l’argent des contribuables. »

Le tweet comprend ce qui prétend être un e-mail qu’Ivanka Trump a envoyé aux responsables de l’hôtel le 14 décembre 2016, disant: « Juste en voyant cela. Pourquoi n’appelez-vous pas et ne négociez pas. Cela devrait être un taux de marché équitable. »

Les e-mails antérieurs sur les tarifs de l’hôtel ou les suivants ne sont pas inclus dans son tweet, ce qui souligne la préoccupation des hauts responsables du comité inaugural de savoir si l’hôtel Trump surfacturait ses services et, ce faisant, remplissait les poches de la famille Trump. Ces e-mails sont mis en ligne par le bureau de DC AG.

Après que cette histoire ait été publiée pour la première fois, Racine a tweeté une reprise de la critique d’Ivanka Trump à son égard, et un lien avec des courriels qu’elle a omis de mentionner.

« Nous avons intenté une action après avoir recueilli des preuves selon lesquelles le comité présidentiel inaugural a sciemment conclu un contrat excessivement cher avec l’hôtel Trump », a écrit Racine. « Toute affirmation contraire est incorrecte. »

« La loi DC oblige les organisations à but non lucratif à utiliser les fonds à des fins publiques déclarées et à éviter des dépenses déraisonnables et inutiles », a déclaré le procureur général. « Notre enquête a révélé que le Comité a délibérément utilisé des fonds à but non lucratif pour enrichir la famille Trump. C’est très simple: ils ont enfreint la loi. C’est pourquoi nous avons intenté un procès. »

Un email d’Ivanaka Trump n’a pas mis en évidence, a été écrit le 10 décembre 2016 par

Patricia Tang, directrice des ventes et du marketing de l’hôtel, qui a déclaré à Ramsey Ratcliffe, membre du personnel du comité inaugural, que le prix de la location de la chambre et du minimum F&B – nourriture et boissons – « est de 3 600 000 $ ».

Ratcliffe a transmis ce courriel moins de trois minutes plus tard à ses autres membres du personnel du comité inaugural avec un commentaire d’un mot: « Ummm … »

Gates, consultant républicain de longue date et haut fonctionnaire de la campagne Trump 2016, a ensuite transmis les e-mails de Ratcliffe et Tang à Ivanka Trump.

Gates a dit à Ivanka qu’il avait «deux préoccupations» avec le courriel de Tang.

« Premièrement, le coût lui-même semble assez élevé par rapport aux autres rachats de propriétés pour la semaine », a écrit Gates, faisant référence aux coûts de location d’autres hôtels n’appartenant pas à Trump pour la semaine d’inauguration.

« Deuxièmement, je suis un peu inquiet pour l’optique du PIC [Presidential Inaugural Committee] payer à Trump Hotel des frais élevés et les médias en font une grande histoire », a ajouté Gates, qui, dans les deux ans à compter de ce moment, a plaidé coupable à des accusations criminelles fédérales de complot et de fausses déclarations liées à son travail avec l’ancien chef de campagne de Trump Paul Manafort en Ukraine.

Deux jours après cet e-mail, Ivanka Trump a répondu à Gates, affirmant qu’elle avait demandé à «notre directeur général Mickael» Damelincourt, de l’hôtel «de vous appeler directement».

« Merci! » Ajouta Ivanka.

Gates a répondu que lui et Damelincourt prévoyaient de se rencontrer le lendemain matin « et régler les problèmes ».

Un e-mail de Damelincourt à Gates le 16 décembre 2016, indiquant qu’il s’agissait « d’un suivi de notre conversation plus tôt dans la journée », cite un prix révisé de 700 000 USD, soit 175 000 USD par jour, pour l’ensemble de la salle de bal pour mardi, mercredi. , Jeudi et vendredi de la semaine d’inauguration. Et il n’y aurait pas de frais minimum pour la nourriture et les boissons, a déclaré le directeur général.

Plus tard le même jour, la femme qui dirigeait les efforts de préparation à l’inauguration, Stephanie Winston Wolkoff, qui était la meilleure amie de la première dame Melania Trump avant qu’ils ne se disputent, a écrit à Gates pour « exprimer mon inquiétude » concernant les taux révisés cités par le Trump. hôtel appartenant.

« Ce sont des événements dans les PE [president-elect’s] l’honneur à son hôtel et l’un d’eux est avec et pour la famille et les amis proches », a écrit Winston Wolkoff.

« Veuillez prendre ceci en considération que lorsque cela sera vérifié, il deviendra de notoriété publique que les emplacements ont également été offerts et les coûts souscrits pour réduire les frais de location », a-t-elle écrit. « Je comprends que par rapport au prix d’origine, c’est génial, mais nous devrions regarder le contexte dans son ensemble. »

«À mon avis», a déclaré Winston Wolkoff à Gates, «les frais de location maximum devraient être de 85 000 $ par jour.

Ces frais seraient de 90 000 dollars de moins par jour que le prix révisé plus bas indiqué par le directeur général qu’Ivanka Trump avait chargé de demander un « taux de marché équitable » au comité inaugural de son père.

Alan Garten, un porte-parole de l’organisation Trump, a déclaré mercredi à NBC News, interrogé sur la déposition d’Ivanka Trump, « La seule implication de Mme Trump a été de connecter les parties et de demander à l’hôtel de facturer un` `taux de marché équitable », ce que l’hôtel a fait. «

Garten n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de CNBC jeudi sur le tweet d’Ivanka Trump.

Un porte-parole de la Maison Blanche a refusé de commenter.

Ivanka Trump et son frère Donald Trump Jr. ont déjà été ciblés il y a des années par des procureurs du bureau du procureur du district de Manhattan, qui cherchaient à savoir si les acheteurs potentiels de l’hôtel Trump SoHo à New York avaient été induits en erreur sur le succès du bâtiment.

Les deux enfants Trump ont évité de justesse d’être inculpés au pénal en 2012, selon une enquête menée par The New Yorker, ProPublica et WNYC.

Les médias ont rapporté que Marc Kasowitz, un avocat d’Ivanka et de Donald Jr., avait fait don de 25 000 dollars à la campagne de réélection de DA Cyrus Vance et lui avait directement fait appel pour que l’affaire soit abandonnée.

Ce don avait été retourné avant que Vance ne rencontre Kasowitz, selon les médias.