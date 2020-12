Ivanka Trump a été destituée mardi par le bureau du procureur général de Washington DC dans le cadre de son procès en cours accusant le comité d’inauguration de Trump d’avoir abusé des fonds à but non lucratif pour la célébration du président en 2017.

La fille du président et conseiller principal, 39 ans, l’un des nombreux témoins dans l’affaire, a été grillée par des avocats cette semaine, selon un dossier judiciaire obtenu par CNN mercredi.

Cela vient après que le comité inaugural de Trump a été poursuivi en justice en janvier pour des allégations selon lesquelles il aurait dépensé plus d’un million de dollars pour réserver une salle de bal au Trump International Hotel dans le cadre d’un plan visant à « payer excessivement trop cher » l’espace de fête et à enrichir la propre famille du président dans le processus. .

Le procureur général de DC, Karl Racine, a déclaré que le comité avait abusé des fonds à but non lucratif et s’était coordonné avec la direction de l’hôtel et les membres de la famille Trump pour organiser les événements.

Le procès indique que les planificateurs de l’événement, Stephanie Winston Wolkoff, avaient fait part de leurs préoccupations concernant les prix à Trump, Ivanka et Rick Gates, un haut responsable de la campagne à l’époque.

Selon le dossier de mardi, Ivanka a été citée à comparaître en octobre avec d’autres membres du camp de Trump, notamment la Première Dame Melania, Gates et l’investisseur Thomas J. Barrack Jr.

Barrack Jr a été destitué le 17 novembre, tandis qu’Ivanka s’est assise mardi pour une déposition, selon les documents. Wolkhoff, doit être déposé plus tard ce mois-ci.

La poursuite affirme que Wolkoff avait également documenté son avertissement dans un courrier électronique adressé à Gates et Ivanka en décembre 2016.

« Mme Wolkoff leur a demandé de » prendre en considération le fait que lorsque cela sera vérifié, il deviendra public que les emplacements étaient également doués et les coûts souscrits pour réduire les frais de location « , indique le procès.

« Le PIC et le Trump Hotel ont ignoré ces avertissements et ont procédé aux paiements irréguliers en cause dans cette affaire. »

Selon le procès, Rick Gates, un haut responsable de la campagne à l’époque, a également été destitué en novembre.

Au moment de la poursuite, Racine a déclaré que le comité est tenu par la loi d’utiliser ses fonds à des fins publiques déclarées et non à des fins personnelles.

«Dans ce cas, nous cherchons à récupérer les fonds à but non lucratif qui ont été mal canalisés directement vers l’entreprise familiale Trump», a-t-il déclaré en janvier.

C’était la dernière allégation selon laquelle Trump et sa famille auraient utilisé des fonds publics et à but non lucratif dépensés dans des propriétés appartenant à Trump pour s’enrichir – une partie du risque que Trump ne se retire pas complètement de ses entreprises alors qu’il est président.

Trump a conservé la propriété, mais a cédé les rênes à ses fils adultes, qui se sont hérissés à l’idée de profiter de la présidence de leur père.

Le comité a soutenu que ses finances avaient été vérifiées de manière indépendante et que tout l’argent avait été dépensé conformément à la loi.

Le comité a levé 107 millions de dollars sans précédent pour accueillir des événements célébrant l’inauguration de Trump en janvier 2017. Mais les dépenses du comité ont fait l’objet d’un examen de plus en plus minutieux.

Les procureurs ont constaté que Gates, un ancien assistant de campagne de Trump qui avait renversé le président lors de l’enquête du conseil spécial sur la Russie, avait personnellement géré des discussions avec l’hôtel sur l’utilisation de l’espace, y compris les salles de bal et les salles de réunion.

Dans un cas, Gates a contacté Ivanka Trump et lui a dit qu’il était « un peu inquiet à propos de l’optique » du comité qui payait des frais aussi élevés, a déclaré Racine.

Stephanie Winston Wolkoff, ancienne conseillère de la première dame Melania Trump qui a joué un rôle de premier plan dans l’organisation des soirées inaugurales, avait également dit à Trump, lorsqu’il était président élu, et à Ivanka Trump qu’elle était mal à l’aise avec l’offre, a déclaré Racine.

Winston Wolkoff a ensuite envoyé un e-mail à Gates et Ivanka Trump avertissant que la proposition de l’hôtel était au moins le double du prix du marché, a déclaré Racine.