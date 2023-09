Ivanka Trump appelée à témoigner dans l’affaire de fraude familiale à New York

Ivanka Trump sera appelée comme témoin dans l’affaire de fraude du procureur général de New York, Letitia James, contre Donald Trump et ses fils adultes, bien qu’elle ait déjà été inscrite sur la liste des accusés, selon les archives judiciaires.

La fille aînée de l’ancien président, qui était auparavant vice-présidente exécutive de la Trump Organization et conseillère principale à la Maison Blanche, figurait parmi les 28 noms soumis mercredi à la Cour supérieure du comté de New York pour être appelés dans l’affaire du procureur général. .

Cependant, elle a été répertoriée comme une ancienne filiale de la Trump Organization et propriétaire d’Ivanka OPO LLC – par l’intermédiaire de laquelle elle détient un intérêt financier dans le bâtiment de l’ancien bureau de poste à Washington DC – plutôt que comme défenderesse dans cette affaire. Ses frères, Eric et Donald Jr., ainsi que son père, restent accusés.

Lorsque la plainte a été initialement déposée par James en septembre 2022, Ivanka faisait partie des accusés nommés.

On ne sait toujours pas si son rôle dans la plainte a été réglé par la décision de mardi ou si le témoignage d’Ivanka sur les autres éléments de l’affaire pourrait s’avérer préjudiciable à sa famille.

« Son témoignage sera-t-il utile ou blessant ? Jeffrey Levine, avocat de l’ancien avocat de Trump Michael Cohen, a publié sur X, anciennement Twitter.

Semaine d’actualités a contacté l’avocat d’Ivanka Trump et le bureau de James par e-mail pour commentaires.

Cette divulgation intervient avant le début d’un procès visant à déterminer les allégations en suspens contre l’aîné de Trump et ses associés après que le juge Arthur Engoron a statué mardi qu’ils avaient surévalué plusieurs propriétés de Trump, y compris sa résidence de Mar-a-Lago à Palm Beach. , en Floride, et son triplex à Manhattan, dans la Trump Tower, afin d’obtenir des prêts et des accords commerciaux.

Trump et ses fils ont réagi avec incrédulité à la décision, qui ordonnait que certaines des licences commerciales de Trump à New York soient annulées suite à des années de fraude et que les sociétés propriétaires de ses propriétés soient confiées à des séquestres indépendants. Ses avocats ont promis de faire appel de cette décision.

Ivanka Trump vue lors d’une réunion le 13 janvier 2023 à Surfside, en Floride. La fille aînée de l’ancien président Donald Trump est passée du statut d’accusée à celui de témoin dans son affaire de fraude à New York.

MEGA /GC Images



Cette décision signifie que Trump continuera à être propriétaire des propriétés mais n’aura plus le pouvoir de vendre les actifs ou de les utiliser pour garantir des prêts. Cela rendrait également difficile, voire impossible, sa capacité à faire des affaires dans l’État de New York.

Le procès sur les six allégations en suspens pourrait commencer dès la date prévue du 2 octobre, sauf retard.

Engoron entendra des arguments sur les accusations, notamment si Trump et les autres accusés ont falsifié des dossiers commerciaux après avoir frauduleusement surévalué sa valeur, publié de faux états financiers et commis une fraude à l’assurance.

Plus tôt ce mois-ci, les avocats de Trump ont déposé une plainte distincte accusant le juge d’abuser de son autorité, ce qui pourrait retarder le début du procès pour fraude. Trump, ses fils et ses avocats ont qualifié la décision d’Engoron de mardi de politiquement motivée.