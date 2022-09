Ivanka Trump aperçue profitant des derniers jours de l’été à Miami

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Ivanka Trump profite des derniers jours de l’été à Miami.

Au cours du week-end, Ivanka, 40 ans, a été aperçue dans un haut de bikini rouge sans bretelles avec un short rayé blanc et bleu marine alors qu’elle discutait avec des amis sous le soleil de Floride. Le mari d’Ivanka, Jared Kushner, a été vu accompagnant sa femme.

Ivanka et Kushner vivent à Miami avec leurs trois enfants : Arabella, 11 ans, Joseph, 8 ans et Théodore, 6 ans.

Il semble que la fille de l’ancien président Donald Trump adopte pleinement le style de vie de Miami depuis qu’elle a déménagé sa famille en Floride en janvier 2021.

IVANKA TRUMP ENVOIE 1M DE REPAS AUX RÉFUGIÉS UKRAINIENS

Le couple a vécu dans le quartier de Kalorama à Washington, DC avant d’opter pour un changement de décor. Pendant ce temps, Trump réside à Mar-a-Lago à Palm Beach, en Floride, avec sa femme, l’ancienne première dame Melania Trump.

Dimanche, Ivanka est allée sur Instagram et a partagé une vidéo et deux images d’elle-même en train de faire du wakesurf sur un bateau. Elle a légendé son message avec une série d’emoji surf, vague, arc-en-ciel et même un visage riant.

La publication d’Ivanka a amené les utilisateurs d’Instagram à se demander si les clips provenaient d’un “écran vert”.

“Ça a l’air vraiment amusant!” un commentateur a écrit.

Plus tôt ce mois-ci, le mari d’Ivanka depuis près de 13 ans a été aperçu avec un bandage sur le cou alors que la famille faisait une promenade en bateau à Miami.

La sortie est survenue quelques jours seulement après que Kushner, 41 ans, a subi une deuxième intervention chirurgicale pour cancer de la thyroïde à la Clinique Mayo.

Kushner a confirmé sa deuxième opération pour un cancer de la thyroïde, déclarant au National Desk qu’il l’avait subie la semaine précédente, et “ça a été très réussi”.

Il a lutté en privé contre le cancer de la thyroïde alors qu’il était conseiller de Trump à la Maison Blanche.

Ivanka a récemment fait la une des journaux après que Chelsea Clinton a déclaré qu’elle ne lui avait pas parlé depuis qu’elle était passée du “côté obscur” en novembre 2016. Pendant ce temps, Trump et Hillary Clinton se présentaient à la présidence des États-Unis.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“Je dirais que nous étions amis”, a déclaré Chelsea Clinton lors d’une récente interview sur “Watch What Happens Live with Andy Cohen”. “Ce n’est pas la personne que j’ai appelée quand j’étais curieux de savoir quelque chose pour mes enfants ou si je débattais d’une décision de vie, mais nous étions définitivement amis. Et puis elle est allée du côté obscur.”

En février 2015, Clinton a déclaré au magazine Vogue qu’elle considérait Ivanka comme une amie proche.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Je la considère toujours [Ivanka] une amie très proche, et elle me considère aussi”, a déclaré Clinton. “Nous avons une excellente relation.”

“Elle est toujours consciente de tout le monde autour d’elle et s’assure que tout le monde profite du moment.” Clinton a ajouté. “C’est une prise de conscience qui, à certains égards, me rappelle mon père et sa capacité à augmenter la joie de la pièce. Ivanka n’a rien de superficiel.”

Andrew Mark Miller de Fox News a contribué à ce rapport.