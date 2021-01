La fille du président américain sortant, Ivanka Trump, a confondu Twitterati avec son dernier tweet où elle a partagé une photo d’elle avec son père alors qu’ils étaient en route pour la Géorgie. Ivanka, qui est également la conseillère de la Maison Blanche, a posté un selfie avec son père alors qu’ils étaient à bord de l’Air Force One en route pour un rassemblement en Géorgie lundi.

«Sortez et votez pour la Géorgie», a-t-elle écrit. Mais ce qui a laissé les internautes confus, ce sont les balises qu’elle a ajoutées. Ivanka a tagué le Parti républicain, les sénateurs de Géorgie David Perdue et Kelly Loeffler et l’assistant de la Maison Blanche Dan Scavino Jr. Mais au lieu de son père, elle a tagué le chanteur / acteur et ancien concurrent de «Celebrity Apprentice» Meat Loaf.

La confusion semble provenir du fait que Loaf comme Trump utilise « Real » avec son nom d’utilisateur sur Twitter. Mais Ivanka n’a-t-elle pas vu avant de poster?

Le tweet est rapidement devenu viral car les gens ont remarqué le mauvais tag avec la photo. Le tweet a tellement repris que le nom du chanteur a commencé à être tendance sur Twitter.

On suppose qu’Ivanka Trump n’avait pas l’intention de marquer l’artiste musicale Meat Loaf, lauréate d’un Grammy, dans le selfie qu’elle a pris avec le président à bord de l’AF1, en route pour le rassemblement de ce soir en GA, mais à ce stade du cycle, une apparition surprise de Meat Loaf ne serait même pas être la chose la plus étrange * d’aujourd’hui *. pic.twitter.com/qQa4AtouLa – DJ Judd (@DJJudd) 5 janvier 2021

Je voudrais juste souligner qu’elle n’a pas tagué son père sur cette photo. Cependant, elle a étiqueté Meat Loaf. J’ai l’impression qu’il y a du symbolisme là-dedans. https://t.co/Mfod6E7GNf – Emma Silverman (@ EmmaSilverman1) 5 janvier 2021

Pendant ce temps, Trump a réitéré ses allégations d’élections truquées et a déclaré qu’il «se battrait comme un enfer» pour conserver la présidence. Joe Biden, qui a remporté les élections présidentielles américaines en novembre 2020, devrait prêter serment le 20 janvier. Trump a exhorté les électeurs républicains du nord de la Géorgie à voter aux élections spéciales de mardi qui détermineront quel parti contrôle le Sénat.

«Les enjeux de cette élection ne pourraient pas être plus élevés», a-t-il déclaré lors d’un discours à Dalton.