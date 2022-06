Ivanka Trump a exprimé un point de vue différent sur l’élection de 2020 à un cinéaste

« Je pense que, comme l’a dit le président, chaque vote doit être compté et doit être entendu, et il a fait campagne pour les sans voix », a répondu Mme Trump. « Et je pense que beaucoup d’Américains se sentent très, très privés de leurs droits en ce moment, et remettent vraiment en question le caractère sacré de nos élections, et ce n’est pas juste, ce n’est pas acceptable. »

Elle a poursuivi: «Et il doit entreprendre ce combat. Écoutez, vous vous battez pour ce que vous aimez le plus et il aime ce pays et il aime les gens de ce pays, et il veut s’assurer que leur voix est, est entendue et non étouffée.

Elle a dit qu’il « continuera à se battre jusqu’à ce que tous les recours légaux soient épuisés et c’est ce qu’il devrait faire ».

Un assistant de Mme Trump n’a pas répondu à un message concernant la nouvelle vidéo.

Le cinéaste a été mis en relation avec M. Kushner par Jason Greenblatt, ancien avocat de la Trump Organization puis envoyé de la Maison Blanche au Moyen-Orient. Le film a été envisagé comme un projet hérité de M. Trump, selon deux personnes familières avec son origine.