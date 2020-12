Ivanka Trump pourrait écrire un livre sur son temps en tant que première fille et envisage une carrière politique en Floride, selon un nouveau rapport.

Une source a déclaré au New York Post qu’Ivanka avait « pris des notes détaillées » sur les quatre dernières années qu’elle avait passées à la Maison Blanche du président Trump, agissant en tant que conseillère de son père.

Ces notes de l’aile ouest, a déclaré la source au journal, pourraient être la base d’un troisième livre – dont elle a apparemment été sollicitée pour l’écriture.

Trump a déjà écrit deux livres, The Trump Card de 2009 et Women Who Work de 2017.

Ivanka Trump (en août) aurait été approchée pour écrire un troisième livre, qui parlerait de son temps en tant que première fille et conseillère de son père, le président Trump.

La source a suggéré que l’intérêt potentiel d’Ivanka à écrire un troisième livre serait parce que «elle veut remettre les pendules à l’heure sur une longue liste de problèmes, y compris affronter ses critiques de front».

Parmi les sujets que ce livre pourrait aborder figurent les notions selon lesquelles elle était « dépassée en tant que conseillère du président », ainsi que les rumeurs selon lesquelles le président Trump la mettait sur la touche et la tension présumée entre elle et Melania Trump, a déclaré la source.

Ivanka pourrait également écrire sur « les choses très importantes qu’elle a faites avec les problèmes des femmes, les congés familiaux et plus encore ».

Elle a également noté que si Ivanka écrivait un troisième livre, elle « aborderait ce qu’elle dit être le ciblage de sa vie et de ses affaires par les médias libéraux, [Democratic] les politiciens et le procureur général de New York.

Ivanka aurait gardé des « notes détaillées » sur son passage à la Maison Blanche. Elle est photographiée ici avec son père en juin

Ivanka et son mari Jared Kushner (photographiés avec leurs enfants) ont récemment acheté une propriété de 30 millions de dollars sur une île de Floride, ce qui pourrait lui ouvrir la voie pour se présenter aux élections dans l’État.

Deux enquêtes sur la fraude dans l’État de New York ont ​​été ouvertes contre le président Trump et la Trump Organization, concernant des radiations d’impôts sur des millions de dollars de frais de conseil, a-t-il été rapporté en novembre.

Certains de ces frais présumés auraient été versés à Ivanka.

Ivanka tweeté les enquêtes sur la fraude étaient «du harcèlement pur et simple» et que «cette« enquête »des démocrates de New York est motivée à 100% par la politique, la publicité et la rage».

Elle a également écrit: «Cette expédition de pêche fait très clairement partie d’une vendetta politique continue».

Une deuxième source a déclaré au New York Post que le « rôle consécutif d’Ivanka en tant que conseillère proche et fille » du président Trump l’avait amenée à être approchée pour écrire un nouveau livre.

Un troisième livre est « l’une des nombreuses options qui s’offrent à elle », a déclaré la source, mais en mettant le stylo sur le papier dessus « loin de sa tête ou imminente » pour elle en ce moment.

« Certainement pas de plans ou de propositions », a déclaré la source, soulignant qu’Ivanka est « hyper concentrée sur sa famille et le travail qu’elle fait à la Maison Blanche ».

La première source a déclaré au journal qu’Ivanka « souhaite » une carrière en politique et que la Floride – sa nouvelle base d’origine – pourrait être l’endroit où elle chercherait un poste à l’avenir.

Ivanka et son mari Jared Kushner ont acheté une propriété de 30 millions de dollars à Indian Creek Island à Miami, a rapporté le New York Post début décembre.

L’île privée fermée est un endroit populaire pour les célébrités, avec une force de police de 13 hommes surveillant ses 29 résidences.

La décision d’acheter la propriété et de déplacer sa résidence dans l’État pourrait lui permettre de se présenter aux élections en Floride lorsque l’administration Trump prendra fin.

« Ivanka a définitivement des ambitions politiques, il n’y a aucun doute à ce sujet », a déclaré une source à CNN, après l’annonce de l’achat d’une propriété en Floride. «Elle veut courir pour quelque chose, mais cela doit encore être compris.