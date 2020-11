Ivanka partage une douce photo de sa famille alors que Lara et Eric partent pour un road trip

Ivanka, Eric et Lara se sont tournés vers les réseaux sociaux pour souhaiter à leurs abonnés un joyeux Thanksgiving alors que Donald Trump Jr, sans COVID, a passé la journée avec sa famille et a traqué le président élu Joe Biden sur Instagram.

«Joyeux Thanksgiving», a écrit Ivanka en légende d’une photo de famille mettant en vedette son mari Jared Kushner et leurs trois enfants – Arabella, Joseph et Theodore.

Lara a également partagé une image sur Instagram la montrant assise sur le siège arrière d’un véhicule avec Eric et leurs deux enfants, Carolina et Eric Jr.

«Nous ferons un rapport sur la façon dont cela se passe. #HappyThanksgiving ‘, a écrit Lara. Ils semblaient faire un road trip, mais on ne sait pas où ils sont allés pour la journée.

Pendant ce temps, après avoir souhaité à ses 4,3 millions d’abonnés un joyeux Thanksgiving, Don Jr a partagé un mème mettant en vedette Biden qui disait: “ Joyeux 4 juillet !!! ” Dans la légende de l’article, Don Jr a écrit: “ C’est drôle parce que c’est vrai! #action de grâces’

Dans la légende de l’article, Don Jr a écrit: “ C’est drôle parce que c’est vrai! #action de grâces.’

Ses messages sont arrivés à peine 24 heures après avoir annoncé qu’il était libre de COVID et qu’il passerait Thanksgiving avec sa famille.

Il n’a pas expliqué pourquoi on lui avait donné le feu vert ou s’il avait été testé négatif.

Dans une vidéo Instagram mercredi soir, il a posé avec sa petite amie Kimberly Guilfoyle en disant aux fans: “ Je me suis dégagé, heureux d’être en bonne santé et nous pouvons passer Thanksgiving comme il se doit.

“ Nous ne savions pas si cela allait être le cas, alors KG et moi en avons acheté assez pour probablement un Thanksgiving pour six ou sept ans juste pour nous et nous le faisons aujourd’hui, mercredi, comme une petite fête supplémentaire. ”

Dans une vidéo mise en ligne par Guilfoyle, il a déclaré: “ Je me dirige vers ma famille demain – la famille comme cela est censé être fait. Vraiment excité à ce sujet.

Dans leurs vidéos, Don Jr et Guilfoyle ont montré leur tartinade de dinde et ont plaisanté en disant que c’était suffisant pour “ six ou sept personnes ”

Vendredi soir, Don Jr s’est rendu sur Instagram pour annoncer qu’il avait “ la rona ”.

On ne sait pas quand il l’a contracté. Il n’était pas en phase avec cela et a dit qu’il était «totalement asymptomatique».

Le fait qu’il soit “ innocenté ” rappelle l’époque où le président Donald Trump l’avait mais a refusé de la mettre en quarantaine, affirmant que des médecins lui avaient dit qu’il n’était pas contagieux.

Le conseil du CDC est que quiconque contracte le COVID-19 doit être mis en quarantaine pendant 14 jours pour le supprimer complètement de son système.

«Nous avons de la dinde, de la farce, des raviolis – KG a fait assez de farce pour environ 97 personnes», a-t-il plaisanté.

Don Jr a posté une vidéo sur son Instagram vendredi soir confirmant son diagnostic

Guilfoyle a répondu: “ Tarte aux fraises et à la rhubarbe. Don en a déjà mangé une partie.

En signant, Don Jr a déclaré: “ Nous espérons que vous passerez un merveilleux Thanksgiving et un week-end béni. ”

Le couple semblait être dans l’appartement de Guilfoyle dans l’Upper East Side.

Dans sa vidéo de vendredi où il a annoncé qu’il était positif avec le virus, Don Jr a déclaré qu’il suivrait tous les protocoles nécessaires.

L’homme de 42 ans a déclaré avoir été testé parce qu’il partait en voyage avec son fils, après avoir été sur la route pour faire campagne pour son père pendant plusieurs mois.

«C’est peut-être un faux positif, peut-être pas», a-t-il dit, disant qu’il chercherait plus de tests.

Le CDC a déconseillé de mélanger les ménages ou les voyages, les cas de COVID et les décès atteignant leur plus haut niveau depuis mai.

Le président Trump a lancé son Thanksgiving avec une partie de golf au Trump National Golf Club en Virginie et beaucoup de gémissements sur Twitter, insistant sur le fait qu’il n’y avait aucun moyen que Biden remporte l’élection “ truquée ”.

Trump a quitté la Maison Blanche jeudi matin pour 18 trous dans son club de golf de Sterling, en Virginie.

Trump est vu en train de lancer une balle de golf depuis sa voiturette alors qu’il joue au golf dans son club en Virginie

Mais avant et après son match, il s’est concentré sur l’élection présidentielle – qu’il insiste toujours sur le fait qu’il a gagné – plutôt que sur les vacances.

«Je viens de voir les tableaux de vote. Il n’y a aucun moyen que Biden ait obtenu 80 000 000 de votes !!! C’était une ÉLECTION 100% RIGGED ”, s’est plaint Trump de son rival démocrate.

Twitter a signalé le tweet, notant: “ Cette allégation de fraude électorale est contestée. ”

Le président a refusé de concéder l’élection alors même que ses poursuites judiciaires contestant les résultats dans les États du champ de bataille ne sont allées nulle part, sa campagne n’a révélé aucune preuve de fraude électorale majeure et les États ont commencé à certifier la victoire de Biden.

Le décompte actuel des votes populaires est de: 80.045.066 (51%) pour Biden et 73.897.658 (47%) pour Trump. De plus, Biden a 306 voix électorales contre 232 pour Trump.

Le concours 2020 a enregistré un nombre record de votes. Biden a été le premier candidat à gagner plus de 80 millions d’euros.