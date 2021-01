Ivanka Trump a rendu hommage à son père « mon guerrier » et a déclaré à la foule que « le patriotisme est bel et bien vivant en Géorgie », après avoir lancé un cri bizarre à Meat Loaf sur Twitter en se rendant au rassemblement du Sénat.

La fille et la conseillère principale de Donald Trump sont montées sur scène lors du rassemblement du GOP à Dalton, en Géorgie, lundi soir, où elle a apporté son soutien à la fois à son père et aux deux candidats républicains au Sénat Kelly Loeffler et David Perdue.

Ivanka, 39 ans, a été accueillie par des acclamations et des applaudissements lorsqu’elle a qualifié Trump de « président du peuple » et a juré qu’il « n’arrêterait pas de se battre », avant d’appeler Loeffler et Perdue « deux sénateurs extraordinaires ».

Cela est venu après avoir publié un selfie rayonnant d’elle-même à bord d’Air Force One avec Trump en arrière-plan et a exhorté les gens à « sortir et voter » – mais a confondu les utilisateurs des médias sociaux en étiquetant Meat Loaf dans le message.

«C’est tellement incroyable d’être de retour ici avec autant de familles géorgiennes incroyables et travailleuses qui se battent pour l’avenir de nos enfants – chacune de vous», a déclaré Ivanka en montant sur scène.

« Et c’est tellement génial d’être de retour en Géorgie avec ce guerrier, mon père, le président du peuple », a-t-elle déclaré alors que la foule applaudissait et que Trump souriait en arrière-plan.

« Il est un champion infatigable et infatigable pour vous tous et il cessera de se battre et à ses côtés se trouvent deux sénateurs incroyables que nous devons renvoyer au Sénat et envoyer un message retentissant selon lequel le patriotisme est bien vivant en Géorgie.

«Et la Géorgie va maintenir la liberté vivante en Amérique».

Elle a cessé d’exhorter les gens à se rendre et à voter, au milieu des craintes que son père ait dissuadé les électeurs en sapant les élections.

«Veuillez voter», dit-elle. «Merci, que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse la Géorgie et que Dieu bénisse l’Amérique et que Dieu bénisse notre président.

Ivanka a accompagné son père, 74 ans, au rassemblement qui a marqué un dernier effort pour amener les partisans républicains à se rendre et à voter lors du second tour de mardi.

En route pour Dalton à bord d’Air Force One, Ivanka a tweeté un selfie en gros plan d’elle-même avec Trump sur son téléphone portable en arrière-plan.

«En Géorgie avec papa! Sortez et votez pour la Géorgie !!! ‘ elle a écrit à côté de l’image.

Mais les utilisateurs des médias sociaux ont vite compris qu’Ivanka avait bizarrement tagué la chanteuse Meat Loaf dans le message.

Ivanka a également tagué Loeffler, Perdue, le chef d’état-major adjoint de la Maison Blanche Dan Scavino et le GOP.

Peut-être étonnamment, Ivanka n’a pas tagué Trump, ce qui a amené plusieurs utilisateurs de Twitter à se moquer d’elle et à se demander si elle avait en quelque sorte confondu le chanteur, de son vrai nom Michael Lee Aday, avec son père.

«Attends tu penses que ton père est Meat Loaf? a demandé un utilisateur de médias sociaux perplexe.

Une autre personne a écrit: « Je voudrais juste souligner qu’elle n’a pas tagué son père sur cette photo. Cependant, elle a étiqueté Meat Loaf. J’ai l’impression qu’il y a du symbolisme là-dedans.

«Meat Loaf est le nom d’Ivanka pour papa», se moqua un autre.

Meat Loaf est apparu dans la série 2011 de Celebrity Apprentice avec Trump et a noué une amitié avec le futur président de l’époque.

Mais le chanteur a déclaré à The Express en 2020 que leur relation s’était détériorée lorsqu’il avait parlé à un journaliste de la possibilité que Trump se présente à la présidence.

‘J’ai répondu honnêtement -‘ Eh bien, il n’est pas candidat à la présidence. Mais si j’étais président, je verrais si je ne pouvais pas le convaincre de rejoindre le personnel à un poste financier et de me donner des conseils sur les finances et l’économie, car l’homme est vraiment intelligent à ce sujet », se souvient Meat Loaf.

Et il s’est vraiment mis en colère contre moi! Très en colère contre moi. Nous sommes allés à une cérémonie de nomination aux Emmy Awards et il a frappé à ma porte dans ma loge.

Il n’est pas clair si Ivanka avait l’intention d’inclure la chanteuse ou a fait une erreur dans son tweet avant le rassemblement où son père a répété qu’il avait « gagné » la Géorgie malgré trois audits de décompte des voix révélant que Joe Biden avait remporté l’État par plus de 12000. votes.

«Bonjour la Géorgie. Au fait, il est impossible que nous ayons perdu la Géorgie. C’était une élection truquée. Mais nous nous battons toujours. Et vous verrez ce qui va se passer. Nous en parlerons », a déclaré Trump.

Trump a ensuite demandé au vice-président Mike Pence de « venir pour nous » lorsqu’il est sur le point d’annoncer le vainqueur des élections, le président élu Joe Biden, lors d’une session du Congrès le 6 janvier.

«J’espère que Mike Pence viendra pour nous. C’est un gars formidable », a déclaré Trump.

«Bien sûr, s’il ne passe pas, je ne l’aimerai pas autant.

Biden a remporté 306 votes du collège électoral contre 232 de Trump.

Plusieurs utilisateurs de Twitter se sont moqués d’elle et se sont demandé si elle avait en quelque sorte confondu le chanteur, de son vrai nom Michael Lee Aday, avec son père.

Trump, Meat Loaf et John Rich lors d’une soirée avec The Celebrity Apprentice à New York en 2011. Le chanteur est apparu dans l’émission 2011 avec Trump

Également à l’événement, Loeffler a renforcé ses affirmations plus tôt dans la journée selon lesquelles elle se joindrait à 12 autres sénateurs du GOP pour contester le décompte du collège électoral.

«Le 6 janvier, je m’opposerai au vote du collège électoral», a-t-elle déclaré à la foule.

Perdue était absent de l’événement car il est en quarantaine après avoir été exposé au COVID-19 par l’intermédiaire d’un membre du personnel.

Le voyage de Trump dans l’État de Peach est intervenu quelques heures après que le président élu Joe Biden a organisé un événement de campagne rival à Atlanta lundi après-midi pour essayer de donner un dernier coup de pouce aux candidats démocrates Jon Ossoff et au révérend Raphael Warnock.

Biden a déclaré à la foule qu’un Sénat contrôlé par les démocrates imposerait des changements tels que l’augmentation des chèques de relance COVID de 600 $ à 2000 $ que les républicains du Sénat ont arrêtés.

«Si vous êtes comme des millions d’Américains dans tout ce pays, vous avez besoin d’argent. Vous avez besoin d’aide et vous en avez besoin maintenant. Maintenant, regardez, Géorgie, il n’y a personne en Amérique avec plus de pouvoir que vous pour y arriver », a déclaré le président élu à la foule.

«Le pouvoir est littéralement entre vos mains. En élisant Jon et le révérend, vous pouvez briser l’impasse qui s’est emparée de Washington », a-t-il ajouté.

Des doutes avaient été soulevés plus tôt lundi sur la question de savoir si Trump assisterait toujours à l’événement de lundi, alors que les appels se multiplient pour une enquête sur son appel téléphonique du week-end avec le secrétaire d’État de Géorgie, Brad Raffensperger.

Raffensperger a divulgué l’appel téléphonique de samedi et la conversation a été publiée pour la première fois par le Washington Post dimanche, semblant montrer que le président essayait désespérément de faire pression sur le responsable pour qu’il « trouve » des votes pour rendre l’État rouge.

Foule de partisans sans masque au rassemblement du GOP. Des doutes ont été exprimés lundi sur la participation de Trump au rassemblement de lundi, à la suite de la fuite de l’appel avec le secrétaire d’État géorgien Brad Raffensperger.

Trump et Loeffler au rassemblement. Le vote crucial du 5 janvier décide finalement qui prend le contrôle du Sénat

« Tout ce que je veux faire, c’est ceci: je veux juste trouver 11780 votes, soit un de plus que ce que nous avons », a déclaré Trump lors de l’appel.

«Il n’y a rien de mal à dire, vous savez, que vous avez recalculé.

Plusieurs responsables demandent que des poursuites pénales soient engagées contre le président suite à cet appel.

Le procureur du district du comté de Fulton, Fani Willis, a déclaré lundi qu’il était prêt à ouvrir une enquête sur des « actes répréhensibles » en relation avec les demandes de Trump et deux démocrates de la Chambre ont écrit au directeur du FBI Chris Wray pour appeler l’agence à ouvrir une enquête.

En colère contre l’appel divulgué, Trump aurait lancé l’idée de se retirer du rassemblement de lundi, mais a été persuadé d’aller de l’avant.

Pendant ce temps, les républicains ont exprimé leurs inquiétudes sur le fait que ses actions pourraient avoir sapé les chances de son propre parti de prendre le Sénat.

Les craintes grandissaient déjà au sein du parti républicain que Trump éteigne les électeurs après avoir affirmé que le second tour était « illégal » samedi et a sapé à plusieurs reprises la validité de l’élection.

Les candidats du GOP, Perdue et Loeffler, sont contre les démocrates Warnock et Ossoff lors du vote crucial du 5 janvier qui décide finalement quel parti prend le contrôle du Sénat.

Si les démocrates remportent les deux sièges, cela créera une division 50/50 au Sénat et donnera à la nouvelle vice-présidente Kamala Harris le vote décisif – laissant les démocrates au contrôle de la Maison Blanche, de la Maison et du Sénat, et l’héritage MAGA de Trump en lambeaux.

Les démocrates auraient un avantage dans le vote précoce en personne dans les courses au second tour, Fox News rapportant que 2,8 millions de Géorgiens ont déjà voté et que la participation a jusqu’à présent été plus élevée dans les districts démocratiques du Congrès.