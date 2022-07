Ivana Trump, première épouse de l’ancien président américain, est décédée à 73 ans

Ivana Atoutla première épouse de l’ancien président américain Donald Trump, est décédée subitement à l’âge de 73 ans.

“Je suis très attristé d’informer tous ceux qui l’aimaient, qui sont nombreux, qu’Ivana Trump est décédée chez elle à New York”, a déclaré Trump sur Truth Social.

“C’était une femme merveilleuse, belle et incroyable qui a mené une vie formidable et inspirante. Sa fierté et sa joie étaient ses trois enfants, Donald Jr., Ivanka et Eric. Elle était si fière d’eux, comme nous étions tous si fiers d’elle. Repose en paix, Ivana !

Selon plusieurs rapports, la police de New York a été appelée à la résidence d’Ivana à Manhattan vers 12h30 jeudi, lorsque les services d’urgence ont été informés qu’elle avait fait un arrêt cardiaque.

La famille Trump a publié une déclaration peu après sa mort.

“C’est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de notre mère bien-aimée, Ivana Trump. Notre mère était une femme incroyable – une force dans les affaires, une athlète de classe mondiale, une beauté rayonnante et une mère et une amie attentionnée. Ivana Trump était une survivante.

Les Trump formaient un couple puissant à New York dans les années 1980 avant leur divorce tout aussi public et désordonné après que Donald Trump eut rencontré sa prochaine épouse, Marla Maples.

Ces dernières années, Ivana Trump était en bons termes avec son ancien mari. Elle a écrit dans un livre de 2017 dont ils parlaient une fois par semaine.

Ivana a déclaré au New York Post en 2016 qu’elle était à la fois partisane et conseillère de l’ancien président.

“Je suggère quelques choses”, a-t-elle déclaré au journal. “Nous parlons avant et après les apparitions, et il me demande ce que j’en pensais.” Elle a dit qu’elle lui avait conseillé “d’être plus calme”.

“Mais Donald ne peut pas être calme”, ​​a-t-elle ajouté. « Il est très franc. Il le dit simplement tel qu’il est.