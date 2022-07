Ivana Trump, première épouse de Donald Trump, est décédée des suites d’un accident, selon une autopsie

Ivana Trump arrive à la première mondiale de “Basic Instinct 2” qui s’est tenue au AMC Lincoln Square Theatre de New York, NY, le 27 mars 2006.

Ivana Trump, la première épouse de l’ancien président Donald Trump, est décédée dans un accident à la suite de blessures contondantes au torse, a déclaré vendredi le bureau du médecin légiste en chef de New York.

La décision officielle est intervenue un jour après qu’Ivana, 73 ans, a été retrouvée morte dans sa résidence de Manhattan.

Plus tôt vendredi, le bureau du procureur général de New York a déclaré qu’il avait accepté, à la demande des avocats de Donald Trump et de deux de ses enfants, de reporter leurs dépositions prévues la semaine prochaine à la lumière du décès d’Ivana.

Une porte-parole du médecin légiste a déclaré que la cause de la mort d’Ivana était un “traumatisme contondant” et que la manière de sa mort était un “accident”.

“Après avoir publié cette décision, l’OCME ne commentera pas davantage l’enquête”, a déclaré la porte-parole.

