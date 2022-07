Ivana Trump, première épouse de Donald Trump, décède à 73 ans

La première épouse de Donald Trump, Ivana Trump, 73 ans, est décédée, a annoncé jeudi l’ancien président américain.

“Je suis très attristé d’informer tous ceux qui l’aimaient, ils sont nombreux, qu’Ivana Trump est décédée chez elle à New York”, a déclaré Donald Trump dans un message sur la plateforme de médias sociaux Truth Social.

Le couple s’est marié en 1977 et a divorcé en 1992. Ils ont eu trois enfants ensemble : Donald Jr, Ivanka et Eric.

“Ivana Trump était une survivante. Elle a fui le communisme et a embrassé ce pays. Elle a enseigné à ses enfants le courage et la ténacité, la compassion et la détermination”, a déclaré la famille Trump dans un communiqué cité par ABC News. Elle a grandi sous le régime communiste dans l’ancienne Tchécoslovaquie.

Ni la déclaration de la famille Trump ni le message de l’ancien président n’ont mentionné la cause de sa mort.