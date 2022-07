Ivana Trump, ex-femme de l’ancien président américain Donald Trump, est décédée à 73 ans

Ivana Trump, une skieuse devenue femme d’affaires qui formait la moitié d’un couple de pouvoir publicitaire dans les années 1980 en tant que première épouse de l’ancien président américain Donald Trump et mère de ses enfants les plus âgés, est décédée à New York, a annoncé sa famille jeudi. Elle avait 73 ans.

“Je suis très attristé d’informer tous ceux qui l’aimaient, ils sont nombreux, qu’Ivana Trump est décédée chez elle à New York”, a déclaré Trump sur Vérité sociale.

“C’était une femme merveilleuse, belle et incroyable, qui menait une vie formidable et inspirante. Sa fierté et sa joie étaient ses trois enfants, Donald Jr., Ivanka et Eric. Elle était si fière d’eux, car nous étions tous si fier d’elle. Repose en paix, Ivana !”

Leurs enfants ont également publié une déclaration, disant: “Notre mère était une femme incroyable – une force dans les affaires, une athlète de classe mondiale, une beauté rayonnante et une mère et amie attentionnée. Ivana Trump était une survivante.

“Elle a fui le communisme et a embrassé ce pays”, poursuit le communiqué. “Elle a enseigné à ses enfants le courage et la ténacité, la compassion et la détermination. Elle manquera beaucoup à sa mère, à ses trois enfants et à ses dix petits-enfants.”

Ivana, deuxième à gauche, est photographiée avec ses trois enfants, Donald Trump Jr., Eric Trump et Ivanka Trump, à Briarcliff Manor, NY, le 21 septembre 2015. (Grant Lamos IV/Getty Images)

De la Tchécoslovaquie au Canada

Elle est née Ivana Zelnickova en 1949 dans la ville tchécoslovaque de Gottwaldov, l’ancienne ville de Zlin qui vient d’être rebaptisée par les communistes qui ont pris le contrôle du pays en 1948.

La coureuse de ski et parfois mannequin a ensuite déménagé au Canada, vivant à Montréal dans les années 1970. Plus tard cette décennie, elle a déménagé aux États-Unis et a épousé Trump, son deuxième mari, en 1977.

Elle est devenue une icône à part entière, dégoulinant du style et de l’élégance des années 80, avec un accent et sa coiffure emblématique en forme de ruche.

Elle apparaîtra plus tard dans le film à succès de 1996 Le club des premières femmes avec la ligne désormais célèbre, “Mesdames, vous devez être fortes et indépendantes, et rappelez-vous, ne vous fâchez pas, obtenez tout.”

Partenaires en amour et en affaires – avec ses rôles de directeur de l’un de ses casinos d’Atlantic City – Ivana et Donald faisaient partie de la scène new-yorkaise à voir et à voir avant leur divorce tout aussi public et désordonné, qui a été finalisé en 1992. .

Ivana et Donald se sont mariés de 1977 à 1992. Ici, ils posent avec leur yacht de luxe, le Trump Princess, à la jetée de la 30e rue sur l’East River à New York le 4 juillet 1988. (Marty Lederhandle/Associated Press)

Lors de la scission, Ivana l’a accusé de viol dans une déclaration sous serment. Elle a dit plus tard qu’elle ne le pensait pas littéralement, mais plutôt qu’elle se sentait violée.

Néanmoins, elle est finalement restée amie avec son ex-mari, qu’elle a surnommé “The Donald”. Elle a soutenu avec enthousiasme sa course à la Maison Blanche en 2016 et a déclaré au New York Post cette année-là qu’elle était à la fois une partisane et une conseillère.

“Je suggère quelques choses”, a-t-elle déclaré au journal. “Nous parlons avant et après les apparitions et il me demande ce que j’en pensais.” Elle a dit qu’elle lui avait conseillé “d’être plus calme”.

“Mais Donald ne peut pas être calme”, ​​a-t-elle ajouté. “Il est très franc. Il le dit juste tel quel.”