Ivana Trump est morte à 73 ans

Ivana Trump, femme d’affaires de longue date et ex-épouse de Donald Trump, est décédée chez elle à New York, a annoncé jeudi l’ancien président sur Truth Social.

Le département de police de New York a déclaré plus tard jeudi qu’il ne “semblait pas y avoir de criminalité” liée à la mort d’Ivana Trump. Elle avait 73 ans.

Selon un communiqué, la police a reçu un appel au 911 concernant une “personne assistée” vers 12h40 HE et a trouvé une “femme de 73 ans inconsciente et sans réaction”.

EMS a déclaré sa mort sur les lieux, a indiqué la police, et a ajouté que le médecin légiste déterminera la cause du décès.

Ivana Trump était la mère de Donald Jr., Ivanka et Eric Trump.

“Je suis très attristé d’informer tous ceux qui l’aimaient, qui sont nombreux, qu’Ivana Trump est décédée chez elle à New York. C’était une femme merveilleuse, belle et incroyable, qui a dirigé une grande et vie inspirante. Sa fierté et sa joie étaient ses trois enfants, Donald Jr., Ivanka et Eric. Elle était si fière d’eux, comme nous étions tous si fiers d’elle. Repose en paix, Ivana !” Donald Trump a posté.

Eric Trump a également posté sur Instagram, disant en partie que sa mère était “une force dans les affaires, une athlète de classe mondiale, une beauté rayonnante et une mère et une amie attentionnée”.

Élevée dans la Tchécoslovaquie communiste, Ivana Trump s’est associée à Donald Trump sur certains de ses projets immobiliers les plus importants. Les deux ont divorcé en 1992 à la suite de sa liaison tabloïd avec Marla Maples – qui est devenue plus tard la deuxième épouse de Donald Trump et la mère de leur fille, Tiffany.

Dans son livre “Trump : The Art of the Deal”, Donald Trump a qualifié Ivana Trump de “grande manager” et l’a décrite comme “exigeante et très compétitive”. Il lui a également confié la gestion du château de Trump à Atlantic City, plutôt que d’embaucher un directeur général extérieur.

“Lorsqu’il s’agit de gérer un casino, de bonnes compétences en gestion sont aussi importantes qu’une expérience de jeu spécifique”, a-t-il écrit. “Elle m’a donné raison.”

Lorsque le couple s’est finalement installé, Ivana est repartie avec 14 millions de dollars, en plus d’autres avantages comme un immense manoir à Greenwich, Connecticut.

“Ma mère est une femme exubérante, remplie d’une passion pour la vie et l’aventure qui lui ont rendu difficile de rester longtemps au même endroit”, a écrit Ivanka Trump dans son livre de 2009, “The Trump Card”. “Mes parents sont étonnamment similaires à cet égard. Ils se sont séparés, et même lorsqu’ils étaient ensemble, ils semblaient être coupés de différentes manières, mais ils partagent une approche de la vie : tout, tout le temps.”

Après le divorce, Ivana Trump s’est mariée et a divorcé deux fois de plus tout en maintenant un style de vie de jet-set et de globe-trotter.

En 2017, elle a déclaré à “CBS Sunday Morning” qu’elle avait refusé une offre de Donald Trump d’être l’ambassadrice de sa République tchèque natale, citant sa “liberté” et sa “vie parfaite”.

“On vient de me proposer d’être l’ambassadeur américain en République tchèque – et Donald me l’a dit. Il a dit : ‘Ivana, si tu le veux, je te le donne'”, a déclaré Trump dans l’interview. “Mais j’aime ma liberté. J’aime faire ce que je veux faire, aller où je veux avec qui je veux. Et je peux me permettre mon style de vie.”

“OK, pourquoi irais-je dire au revoir à Miami en hiver, au revoir à Saint-Tropez en été et au revoir au printemps et à l’automne à New York ?” elle a continué. “J’ai une vie parfaite.”



Cette histoire a été mise à jour avec des détails supplémentaires jeudi.