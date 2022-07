Ivana Trump décède à 73 ans

L’ex-femme de Donald Trump est décédée chez elle à New York

L’ex-femme de Donald Trump, Ivana, est décédée à l’âge de 73 ans. L’ancien président a annoncé sa mort jeudi, décrivant sa femme de 16 ans comme “une femme merveilleuse, belle et incroyable.”

Trump a annoncé la nouvelle de la mort d’Ivana dans un message sur sa plateforme de médias sociaux Truth. “Je suis très triste d’informer tous ceux qui l’aimaient, qui étaient nombreux, qu’Ivana Trump est décédée chez elle à New York”, il a écrit, ajoutant que lui et ses trois enfants avec Ivana “étaient tous si fiers d’elle.”

« Ivana Trump était une survivante. Elle a fui le communisme et a embrassé ce pays. Elle a enseigné à ses enfants le courage et la ténacité, la compassion et la détermination », lire une déclaration de la famille Trump à ABC News peu de temps après.

Repose en paix à Ivana Trump. Prier pour la famille Trump. ❤️ pic.twitter.com/lbx79qbNdA – Camryn Kinsey (@camrynbaylee) 14 juillet 2022

Ivana Zelnickova est née en Tchécoslovaquie en 1949 et a immigré au Canada en 1971. Elle a rencontré Trump alors qu’elle était mannequin à New York en 1976, et le couple s’est marié un an plus tard. Ivana assumerait plusieurs rôles au sein de l’organisation Trump, notamment la gestion du Plaza Hotel à Manhattan et le poste de PDG du Trump Castle Hotel and Casino à Atlantic City.

Après son divorce avec Trump en 1992, elle a publié plusieurs livres et travaillé avec de nombreuses marques de mode. Elle s’est remariée deux fois après s’être séparée de Trump, avec son mariage avec l’acteur italien Rossano Rubicondi en 2008 organisé par Donald Trump dans son domaine de Mar-a-Lago en Floride.

Ivana et Donald Trump ont eu trois enfants, Donald Jr., Eric et Ivanka, et laisse dans le deuil eux et ses dix petits-enfants.