Ivana Trump avait l’air glamour sur l’une de ses dernières photos des mois avant d’être retrouvée morte dans un appartement de New York à la suite d’un arrêt cardiaque

IVANA Trump avait l’air glamour sur l’une de ses dernières photos prises des mois avant d’être retrouvée morte dans son appartement de New York à la suite d’un arrêt cardiaque.

L’ex-femme de l’ancien président Donald Trump était magnifique lorsqu’elle a été vue marchant sur Madison Avenue à Manhattan après avoir déjeuné.

Ivana Trump, 73 ans, avait l’air glamour sur l’une de ses dernières photos avant sa mort le 14 juillet Crédit : Splash

Ivana donne le signe de la paix alors qu’elle était magnifique dans un pardessus à imprimé léopard Crédit : Splash

Ivanka, 73 ans, portait un pardessus imprimé léopard avec des boucles d’oreilles en or et portait un sac de luxe noir.

Elle avait également du vernis à ongles rouge vif alors qu’elle donnait le signe de la paix à la caméra avec du rouge à lèvres rose et un fard à paupières rose assorti.

DERNIÈRES HEURES

La femme de 73 ans a été retrouvée morte au bas d’un escalier à l’intérieur de sa maison de Manhattan vers 12 h 40 après que quelqu’un a appelé le 911 pour signaler une personne souffrant d’un arrêt cardiaque.

Elle venait tout juste de rendre visite à son restaurant préféré, Altesi Ristorante, situé à quelques mètres de son appartement de l’Upper East Side.

La matriarche Trump était une visiteuse fréquente du restaurant italien et est apparue de bonne humeur, bien qu’un peu fatiguée, lorsqu’elle est passée mercredi après-midi, a déclaré la propriétaire d’Altesi, Paola Alavian, au US Sun en larmes.

“Comme toujours, elle m’a demandé comment j’allais – elle nous soutenait toujours – et nous avons juste partagé une conversation extrêmement normale, le genre que j’ai eu presque tous les jours où je l’ai vue”, a déclaré Alavian.

“Sa santé semblait normale, elle avait peut-être l’air un peu fatiguée, mais sinon, elle semblait aller bien.”

Alavian a déclaré qu’il ne se souvenait pas de ce qu’Ivana avait commandé, mais a décrit son repas comme “une très, très petite quantité de nourriture”.

“Je suis un peu sous le choc en ce moment”, a-t-il ajouté, la voix se brisant.

“Je n’ai aucune idée de ce qui s’est passé. Nous avons vu beaucoup d’activités se dérouler [outside of her apartment].

“C’était juste une excellente humaine, c’était une très, très bonne personne.

“C’est très émouvant pour moi en ce moment”, a poursuivi Alavian.

“Elle était une mère pour tout le monde ici.”

‘UN SURVIVANT’

Trump a qualifié son ex-femme de “femme belle et étonnante” qui a mené une “vie formidable et inspirante”.

“Je suis très attristé d’informer tous ceux qui l’aimaient, ils sont nombreux, qu’Ivana Trump est décédée chez elle à New York”, a écrit Trump sur sa plateforme Truth.

“C’était une femme merveilleuse, belle et incroyable, qui menait une vie formidable et inspirante. Sa fierté et sa joie étaient ses trois enfants, Donald Jr., Ivanka et Eric.

“Elle était si fière d’eux, comme nous étions tous si fiers d’elle. Repose en paix, Ivana !”

Le plus jeune fils d’Ivana, Eric, a partagé une déclaration déchirante sur Instagram.

“C’est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de notre mère bien-aimée, Ivana Trump”, a écrit Eric.

“Notre mère était une femme incroyable – une force dans les affaires, une athlète de classe mondiale, une beauté rayonnante et une mère et une amie attentionnée.

“Ivana Trump était une survivante. Elle a fui le communisme et a embrassé ce pays. Elle a enseigné à ses enfants le courage et la ténacité, la compassion et la détermination.

“Elle manquera beaucoup à sa mère, à ses trois enfants et à ses dix petits-enfants”, a conclu Eric.

Ivana était la mère d’Ivanka, Eric et Don Jr par son mariage avec Donald Trump Crédit : Getty – Contributeur