Ivana Trump “avait l’air géniale” avant l’arrêt cardiaque et “n’avait pas d’air pour elle”, déclare sa voisine depuis trois décennies

IVANA Trump “avait l’air formidable” et “n’avait pas d’air pour elle” avant de subir un arrêt cardiaque, dit sa voisine de plus de trois décennies.

La voisine de longue date d’Ivana a déclaré au Sun que la mort de la femme de 73 ans dans sa maison de Manhattan était “un choc” après avoir vu la matriarche Trump il y a quelques semaines à peine.

Ivana Trump est décédée jeudi à 73 ans Crédit : Getty

Elle a vécu dans l’Upper East Side de Manhattan pendant 35 ans Crédit : Alex Kent pour The US Sun

Judy Abrams, la voisine de longue date d’Ivana Trump, parle devant sa maison Crédit : Caitlin Hornik pour The US Sun

Ivana a été retrouvée morte au bas d’un escalier chez elle vers 12 h 40 jeudi après que quelqu’un a appelé le 911 pour signaler une personne souffrant d’un arrêt cardiaque.

Judy Abrams vit à côté d’Ivana depuis 35 ans, a-t-elle déclaré au Sun, parlant de l’extérieur de sa maison de l’Upper East Side.

Abrams, un producteur de Broadway, a rappelé à quel point Ivana “avait l’air formidable” la dernière fois qu’elle a vu son voisin, il y a environ cinq ou six semaines.

Elle a également rappelé au Sun à quel point la matriarche Trump avait l’air “bien assemblée”.

“Il n’y avait pas d’air autour d’elle”, a déclaré Abrams.

“Elle a toujours été très sympathique.”

Abrams a dit qu’elle était “émue de voir à quel point elle était amicale et chaleureuse”.

“Quand j’ai appris qu’elle était morte, ça a été un choc”, a déclaré Abrams.

“Mais quand j’ai entendu dire qu’elle était morte d’un problème cardiaque, je ne sais pas comment elle n’a pas pu faire ça il y a si longtemps compte tenu de tout ce qu’elle lit et entend aux informations”, a poursuivi Abrams.

Alors qu’Abrams ne connaissait pas les enfants d’Ivana, elle les avait vus.

“Si j’étais une mère et que je voyais ce à quoi mes enfants pourraient être confrontés, et même mon ex-mari, j’aurais eu une crise cardiaque il y a longtemps.”

“En tant que mère, je ne sais pas ce que je ferais.”

Elle a qualifié la mort de son voisin de “très triste”.

UN SOUVENIR DURABLE

Alors qu’Abrams a déclaré que ses interactions avec Ivana au fil des ans étaient “très décontractées”, il y a eu une rencontre dont elle se souvient qui a touché une corde sensible.

Abrams a déclaré que lorsque Ivana Perfume est sorti dans les années 1990, le magnat en a laissé à la porte de son voisin avec une note.

C’était aux alentours de Noël, se souvient Abrams, ajoutant que sa nièce était en visite et aimait aussi le parfum.

Abrams a écrit une note de remerciement à Ivana, y compris à quel point sa nièce aimait le parfum.

Ivana a ensuite laissé un autre colis et une note sur le pas de la porte d’Abrams.

“Voici pour votre nièce – vous n’avez pas à partager”, se souvient Abrams de la note disant.

‘UN EXCELLENT HUMAIN’

Des voisins de la région, dont Abrams, ont déclaré qu’Ivana commandait fréquemment le déjeuner à Altesi, un restaurant italien situé à quelques pas de sa maison de l’Upper East Side.

Ivana a également été souvent aperçue en train de dîner avec son chien de tasse de thé, Tiger, ont déclaré des voisins au Sun.

La propriétaire du restaurant, Paola Alavian, a déclaré au US Sun en larmes : “Sa santé semblait normale, elle avait peut-être l’air un peu fatiguée, mais sinon, elle avait l’air d’aller bien.”

Alavian a déclaré qu’il ne se souvenait pas de ce qu’Ivana avait commandé, mais a décrit son repas comme “une très, très petite quantité de nourriture”.

“Je suis un peu sous le choc en ce moment”, a-t-il ajouté, la voix se brisant.

“Je n’ai aucune idée de ce qui s’est passé. Nous avons vu beaucoup d’activités se dérouler [outside of her apartment].

“C’était juste une excellente humaine, c’était une très, très bonne personne.

“C’est très émouvant pour moi en ce moment”, a poursuivi Alavian.

“Elle était une mère pour tout le monde ici.”

L’ANCIEN PRESIDENT REAGIT

La nouvelle de la mort d’Ivana s’est rapidement répandue jeudi après-midi, l’ancien président Trump ayant publié une déclaration sur sa plateforme Truth Social.

“Je suis très attristé d’informer tous ceux qui l’aimaient, ils sont nombreux, qu’Ivana Trump est décédée chez elle à New York”, a écrit Trump.

“C’était une femme merveilleuse, belle et incroyable, qui a mené une vie formidable et inspirante.

“Sa fierté et sa joie étaient ses trois enfants, Donald Jr., Ivanka et Eric. Elle était si fière d’eux, comme nous étions tous si fiers d’elle.

“Repose en paix, Ivana!”

La fille d’Ivana, Ivanka, a publié une déclaration jeudi soir, disant qu’elle a “le cœur brisé par le décès de ma mère”.

“Maman était brillante, charmante, passionnée et méchamment drôle.

“Elle a modelé la force, la ténacité et la détermination dans chacune de ses actions.

“Elle a vécu pleinement sa vie, sans jamais renoncer à une occasion de rire et de danser.

“Elle me manquera pour toujours et garderai son souvenir vivant dans nos cœurs pour toujours.”

Ivana était connue pour dîner à Altesi, à quelques pas de chez elle Crédit : Alex Kent pour The US Sun

Ivana a vécu dans sa maison de ville de Manhattan pendant près de quatre décennies Crédit : Getty Images – Getty