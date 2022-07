Ivana Trump, ancienne épouse de Donald Trump, est décédée à 73 ans

Elle a également utilisé ses prouesses commerciales à bon escient. Elle a développé des gammes de vêtements, de bijoux et de produits de beauté, qu’elle a promus par le biais de points de vente comme le Home Shopping Network et QVC. Elle a investi dans l’immobilier, au pays et en Europe, et a écrit plusieurs livres, dont “The Best Is Yet to Come: Coping With Divorce and Enjoying Life Again” (1995) et, plus récemment, “Raising Trump” (2017), un mémoires de son mariage avec M. Trump.

Ivana Marie Zelnickova est née le 20 février 1949 à Zlin, en Tchécoslovaquie. Son père, Miloš Zelnícek, était ingénieur électricien et sa mère, Marie (Francova) Zelnickova, était opératrice téléphonique.

Enfant douée pour le sport, Ivana était particulièrement douée pour le ski, en compétition avec l’équipe nationale junior tchèque, une expérience qui lui a permis de voir au moins une partie du monde en dehors de sa petite ville.

Elle a fréquenté l’Université Charles, à Prague, et a obtenu une maîtrise en éducation physique en 1972.