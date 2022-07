Ivana Trump a rencontré le jeune amant de Donald lors d’un voyage de ski et a utilisé sa trahison pour construire son propre empire

IVANA TRUMP a vécu sa vie selon la réplique qu’elle a prononcée dans la comédie The First Wives Club : “Ne vous fâchez pas, obtenez tout !”

La première épouse de l’ancien président américain Donald Trump est décédée jeudi, à l’âge de 73 ans, après une chute provoquée par une crise cardiaque présumée dans sa luxueuse maison près de Central Park à New York.

Ivana Trump a vécu sa vie selon la ligne qu'elle a prononcée dans la comédie The First Wives Club : "Ne vous fâchez pas, obtenez tout !"

Ivana a découvert que Donald l'avait trompée avec la mannequin et chanteuse de 27 ans Marla Maples, qui deviendrait la deuxième épouse de Trump

Le couple puissant, Ivana et Donald lors d'un gala de charité à New York en 1987

Dans une déclaration au nom de ses trois enfants, son fils Eric, 38 ans, a déclaré: «Notre mère était une femme incroyable – une force dans les affaires, une athlète de classe mondiale, une beauté radieuse, une mère attentionnée et une amie.

« Ivana Trump était une survivante. Elle a fui le communisme et a embrassé ce pays. Elle a enseigné à ses enfants le courage et la ténacité, la compassion et la détermination.

Sa fille Ivanka, 40 ans, a ajouté : « Maman était brillante, charmante, passionnée et méchamment drôle. Elle a vécu pleinement sa vie, ne perdant jamais une occasion de rire et de danser.

Ivana a été mariée au magnat de l’immobilier et hôte des apprentis américains pendant 12 ans avant de dire à l’homme qu’elle appelait The Donald: “Vous êtes viré!”

Elle continuerait à gagner ce qui était alors l’un des plus grands règlements de divorce au monde.

Parents de Donald Jnr, 44 ans, Ivanka et Eric, leur empire immobilier de 2 milliards de livres sterling a financé trois maisons – dont un manoir de 118 chambres en Floride – un Boeing 727, un yacht de 20 millions de livres sterling et un hélicoptère nommé d’après Ivana.

Richesse et luxe inimaginables

À New York, ils vivaient dans une immense suite de 50 chambres avec une cascade intérieure et des sols en marbre rose.

Ivana n’était pourtant pas inactive. Elle parlait cinq langues et avait une éthique de travail féroce ancrée en elle de son éducation modeste dans ce qui était alors la Tchécoslovaquie communiste.





Alors que Donald était le négociateur de l’empire immobilier Trump, Ivana était le cerveau qui l’a fait fonctionner.

Elle l’a aidé à développer le célèbre gratte-ciel Trump Tower à Manhattan, à rénover l’hôtel Grand Hyatt à New York et à construire le casino Trump Taj Mahal dans le New Jersey.

Donald a acheté l’hôtel Plaza près de Central Park – qui figurait dans Home Alone 2 – en 1988 et Ivana a pris la direction. Son salaire il y a plus de 30 ans était de 1 million de dollars par an, bien que Trump ait toujours affirmé qu’elle était payée un dollar plus toutes les robes qu’elle pouvait acheter.

Le couple est souvent apparu ensemble à la télévision, y compris des interviews avec Terry Wogan et Oprah Winfrey.

Ivana a fièrement déclaré : « Qu’y a-t-il de mal à être nouveau riche ? Ils gagnent de l’argent à l’ancienne – en travaillant pour cela.

Elle racontait souvent comment elle avait épousé le premier de ses quatre maris, le moniteur de ski autrichien Alfred Winklmayr, pour fuir sa maison de Zlin dans l’ancienne Tchécoslovaquie.

La femme a dit: ‘Je suis Marla et j’aime votre mari. Est-ce que vous?’ Ivana a déclaré: «Donald était toujours au bureau. Je ne sais pas comment il a eu le temps de tricher’

Au début des années 70, elle a déménagé au Canada, où elle a trouvé du travail comme monitrice de ski et mannequin.

Le mannequinat a conduit à sa première rencontre avec Trump, à New York en 1976.

Donald lui a assuré, ainsi qu’à ses amis, une table dans un restaurant de Manhattan, a payé la facture et l’a ramenée à son hôtel dans une Cadillac.

“Mon instinct m’a dit que Donald était intelligent et drôle, un bon gars entièrement américain”, a-t-elle écrit dans ses mémoires de 2017, Raising Trump.

Cette rencontre a contribué à propulser Ivana vers une vie de richesse et de luxe inimaginables.

À l’époque, elle laissait déjà entendre que Donald envisageait de se présenter à la Maison Blanche.

Elle a dit : « ‘Ce n’est pas pour les dix prochaines années, certainement pas.

« Il y a tant à faire. Mais dans dix ans, Donald n’aura plus que 51 ans – un jeune homme.”

Au cours de la décennie qu’ils ont passée à bâtir leur fortune, Ivana n’a jamais soupçonné que son mari trichait.

Lors de vacances de ski en 1989 dans la station balnéaire d’Aspen, au Colorado, elle a été humiliée lorsqu’une jeune femme s’est présentée à Ivana, alors âgée de 40 ans.

La blonde svelte a dit à Ivana: «Je suis Marla et j’aime ton mari. Est-ce que vous?”

C’est à ce moment-là qu’Ivana a découvert que Donald la trompait avec la mannequin et chanteuse de 27 ans Marla Maples, qui deviendrait la deuxième épouse de Trump.

Ivana a déclaré: “Donald était toujours au bureau et rentrait à la maison, donc je ne savais pas comment il avait le temps de tricher.”

Elle a donné un ultimatum à Trump – seulement pour qu’il choisisse Marla, qu’il a épousée en 1993.

Ivana, qui est apparue en 2010 sur nos écrans dans Celebrity Big Brother, deviendra plus tard amie avec la troisième épouse de Trump, Melania, mais elle a toujours appelé Maples «la showgirl».

Bien que son contrat prénuptial ait augmenté quatre fois au cours de leur mariage, les négociations de divorce ont été acrimonieuses.

Elle a été “dévastée” par l’affirmation des avocats de Trump selon laquelle elle était une mauvaise mère. Trump a annoncé à un moment donné, “Je garde Don Jr”, alors dans son adolescence. Elle a riposté : « Gardez-le. J’en ai deux autres à élever.

En quelques heures, Don Jr était de retour, rendu par l’un des gardes du corps de Trump.

Ivana a déclaré: «Je savais que Donald ne saurait pas quoi faire de lui. C’était blessant mais je ne pouvais pas être intimidé. Cela a pris deux ans, mais Ivana s’est retrouvée avec 12 millions de livres sterling, plus 250 000 livres sterling par an pour les enfants, un manoir de 45 lits dans le Connecticut et un appartement dans le complexe Trump Plaza de New York.

En raison de son règlement de divorce énorme, Ivana est apparue dans le film The First Wives Club, en disant: “N’oubliez pas, mesdames, ne vous fâchez pas. Obtenez tout’

En raison de son énorme règlement, Ivana a été invitée à apparaître avec Bette Midler, Diane Keaton et Goldie Hawn dans la comédie cinématographique de 1996 The First Wives Club, dans laquelle elle a dit avec un sourire cette ligne : « Rappelez-vous, mesdames, ne vous fâchez pas. . Obtenez tout.

Elle a été saluée avec ironie comme la « sainte patronne des femmes sous-évaluées » après avoir écrit un livre à succès intitulé Le meilleur est encore à venir : faire face au divorce et profiter à nouveau de la vie.

Enfant unique, Ivana Marie Zelnicek est née en 1949 en Tchécoslovaquie dominée par les Soviétiques.

Son père Milos, ingénieur dans une centrale électrique, a cherché à endurcir sa fille par le sport, et elle a remporté sa première course de ski à l’âge de six ans.

Ivana se souvient : « Quand j’étais mal à l’école, mon père m’a arrachée et m’a trouvé un emploi dans une usine de chaussures.

« Au bout de trois semaines, je l’ai supplié de me donner une autre chance de réussir à l’école. J’ai appris que la discipline est nécessaire pour accomplir quoi que ce soit dans la vie.

Lorsque son mariage avec Trump a échoué, Ivana a mis ces dures leçons en action et a porté sa fortune personnelle à plus de 80 millions de livres sterling. Malgré leur divorce torride, elle s’est associée à Trump en 1995 pour faire une publicité télévisée pour Pizza Hut, qui se moquait de leur relation.

La publicité a vu le couple faire semblant de flirter à l’écran tout en laissant entendre que se remettre ensemble serait “mal”. Il a ensuite été révélé qu’ils discutaient d’abord de manger leur croûte de pizza.

Dans une publicité pour du lait écrémé, elle gazouillait : « Tu sais ce que je dis, ma chérie ? Vous ne pouvez jamais être trop riche ou trop mince.

Fatiguée de gagner de l’argent pour les autres, elle a vendu son manoir de règlement de divorce pour 12 millions de livres sterling et a créé une entreprise de mode, House Of Ivana. Elle a fouetté ses vêtements de marque, ses bijoux fantaisie et son maquillage sur les chaînes de télé-achat.

Avec son accent distinctif et sa personnalité pétillante, elle était une vendeuse naturelle et affirmait avoir déplacé 5 000 flacons de parfum en une seule soirée.

Elle a déclaré: «Mon record de ventes était de 675 000 $ en une heure. Si je ne vendais pas 200 000 $ de l’heure, ce serait une déception.”

Le divorce d’avec Trump ne l’a pas empêchée de se marier.

En décembre 1995, elle se marie une troisième fois avec l’Italien Riccardo Mazzucchelli. Ingénieur, Mazzucchelli s’est avéré ne pas être aussi riche qu’il le prétendait lorsqu’ils sortaient ensemble.

Ivana en a eu assez de ses demandes d’argent et de son incapacité à payer la facture de la fête qu’elle a organisée à Londres pour son 50e anniversaire.

Elle a mis fin au mariage après deux ans et l’a poursuivi pour avoir enfreint une clause de confidentialité dans leur prénuptial.

En 2006, elle a présenté une émission de télé-réalité appelée Ivana Young Man, où elle a aidé des femmes âgées riches à trouver des mecs plus jeunes.

Deux ans plus tard, elle a épousé son propre petit garçon, un acteur et mannequin italien du nom de Rossano Rubicondi, qui avait 23 ans son cadet. Le mariage n’a pas duré longtemps, mais ils ont continué à entretenir une relation intermittente jusqu’à sa mort l’année dernière.

Lorsque Trump est devenu président, Ivana lui parlait à la Maison Blanche presque chaque semaine.

Plus de 25 ans après leur divorce amer, Trump a offert à sa première femme le poste d’ambassadrice des États-Unis en République tchèque.

Elle l’a refusé, car cela aurait signifié abandonner son style de vie de jet-set. Elle a dit : “C’est quatre ans à Prague, donc au revoir à Miami, au revoir à New York au printemps et à l’automne, au revoir à Saint-Tropez en été.”

Son amie proche Vivian Serota a déclaré: “Elle a eu une vie très excitante et puis elle a eu le cœur brisé. Les femmes se rapportent à cela.”

Ivana avec Donald et leurs enfants en 1986

Ivan perché sur le capot d'une Ferrari lors de son anniversaire en 1999

Ivana glamour sur un yacht à Saint-Tropez