Ivana Trump a partagé une douce photo de retour avec sa fille Ivanka dans un dernier message déchirant avant sa mort à l’âge de 73 ans

AVANT sa mort, Ivana Trump a partagé une douce photo de retour avec sa fille Ivanka dans une photo finale maintenant déchirante.

Ivana a partagé la photo du duo souriant mère-fille sur sa page Facebook officielle, montrant les deux souriant à la caméra.

Ivana Trump a partagé une jolie photo avec sa fille Ivanka dans un dernier message déchirant Crédit : Getty

Ivana a qualifié la photo de “oldie but goodie” Crédit : Getty

“J’adore cet ancien mais bon”, a lu la légende du message.

Le message a été partagé en 2018, des années avant la mort d’Ivana le 14 juillet 2022, mais les commentaires étaient remplis de personnes partageant leurs condoléances pour le décès de l’ex-femme de l’ancien président Donald Trump.

“RIP, tu as toujours été un acte de classe”, a écrit une personne.

« Puisse-t-elle reposer en paix », a écrit un autre. “Mes plus sincères condoléances à sa famille.”

TRUMP TRAGÉDIE

Le service d’incendie de New York a déclaré au US Sun qu’il avait répondu à l’appartement d’Ivana à Manhattan dans l’Upper East Side jeudi à 12 h 39 après avoir reçu un appel au 911 concernant une personne en arrêt cardiaque.

Ivana a été déclarée morte à son arrivée, a déclaré le NYPD au US Sun – ajoutant qu’ils ne considéraient pas sa mort comme suspecte et qu’il semble qu’elle soit décédée de causes naturelles.

La famille Trump a publié une déclaration confirmant sa mort : “C’est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de notre mère bien-aimée, Ivana Trump.

“Notre mère était une femme incroyable – une force dans les affaires, une athlète de classe mondiale, une beauté rayonnante, une mère et une amie attentionnée. Ivana Trump était une survivante.

“Elle a fui le communisme et a embrassé ce pays. Elle a enseigné à ses enfants le courage et la ténacité, la compassion et la détermination.

“Elle manquera beaucoup à sa mère, ses trois enfants et ses dix petits-enfants.”

‘UN SURVIVANT’

L’ancien président Trump a qualifié son ex-femme de “femme belle et étonnante” qui a mené une “vie formidable et inspirante”.

“Je suis très attristé d’informer tous ceux qui l’aimaient, ils sont nombreux, qu’Ivana Trump est décédée chez elle à New York”, a écrit Trump sur sa plateforme Truth.

“C’était une femme merveilleuse, belle et incroyable, qui menait une vie formidable et inspirante. Sa fierté et sa joie étaient ses trois enfants, Donald Jr., Ivanka et Eric.

“Elle était si fière d’eux, comme nous étions tous si fiers d’elle. Repose en paix, Ivana !”

Le plus jeune fils d’Ivana, Eric, a partagé une déclaration déchirante sur Instagram.

“C’est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de notre mère bien-aimée, Ivana Trump”, a écrit Eric.

“Notre mère était une femme incroyable – une force dans les affaires, une athlète de classe mondiale, une beauté rayonnante et une mère et une amie attentionnée.

“Ivana Trump était une survivante. Elle a fui le communisme et a embrassé ce pays. Elle a enseigné à ses enfants le courage et la ténacité, la compassion et la détermination.

“Elle manquera beaucoup à sa mère, à ses trois enfants et à ses dix petits-enfants”, a conclu Eric.

COUPLE DE PUISSANCE DANS LA SOCIÉTÉ NY

Ivana a épousé Trump en 1977, devenant instantanément une figure de tabloïd dans la société new-yorkaise des années 80.

Au cours de leur mariage, elle a occupé un poste de premier plan au sein de l’organisation Trump en tant que vice-présidente du design d’intérieur, PDG et présidente du complexe de casino Trump’s Castle et directrice de l’hôtel Plaza.

Le couple puissant a travaillé ensemble sur plusieurs grands projets, dont la Trump Tower sur la Cinquième Avenue à Manhattan, la rénovation de l’hôtel Grand Hyatt à New York et la construction du Trump Taj Mahal Casino Resort à Atlantic City.

Ivana et Trump ont accueilli trois enfants : les fils Don Jr, Eric et la fille Ivanka.

Le mariage digne d’un tabloïd du couple puissant s’est arrêté brutalement avec un divorce amer en 1990.

Leur mariage et leur divorce troublés sont devenus un sujet d’intérêt public mondial après que la liaison de Trump avec Marla Maples soit devenue publique, et leur séparation a été finalisée en 1992.

Après le divorce, Ivana a développé ses propres lignes de vêtements, de bijoux et de produits de beauté.

Elle s’est mariée quatre fois au cours de sa vie, une fois avant Trump et deux fois après.

MARIAGE AVEC ROSSANO

Son mariage le plus récent était avec l’acteur italien Rossano Rubicondi, qu’elle a épousé en 2008.

Le couple se connaissait depuis 15 ans et était sorti ensemble pendant six ans avant de se marier.

Ils ont organisé un mariage extravagant de 3 millions de dollars au Trump’s Mar-a-Lago avec 400 invités – mais ont divorcé seulement un an plus tard en 2009.

La relation à distance est ce qui les a séparés et a finalement “suivi son cours”, a déclaré Ivana à Page Six en 2019.

“Rossano passe beaucoup de temps en Italie et je passe beaucoup de temps à New York, Miami et St-Tropez, et il doit travailler”, a-t-elle déclaré.

« La relation à distance ne fonctionne vraiment pas. Nous avons passé un bon moment et sommes amis. La rupture s’est faite à l’amiable. »

Bien que leur mariage ait pris fin en 2009, leur relation récurrente s’est poursuivie jusqu’en 2019, avant de finalement l’arrêter.

Rubicondi a déclaré à Page Six qu'”Ivana est toujours une famille pour moi” et qu’elle a “un bon cœur… nous sommes très proches. J’ai beaucoup de respect pour elle.

L’acteur italien est décédé subitement en octobre dernier à l’âge de 49 ans.

Lorsque Rossano est décédé, Ivana a dit à PEOPLE: “Je suis dévastée.”

Ivana était la mère d’Ivanka, Eric et Don Jr par son mariage avec Donald Trump Crédit : AP : Associated Press