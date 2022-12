Ivana Knoll, la “fan la plus sexy” de la Coupe du monde, célèbre la victoire de la Croatie contre le Japon avec des sushis

La “fan la plus sexy” de la Coupe du Monde de la FIFA, Ivana Knoll, est désormais la personne la plus populaire à Doha après que son équipe bien-aimée, la Croatie, a battu le Japon et s’est qualifiée pour les quarts de finale. Elle a partagé un clip sur Instagram, célébrant non seulement la victoire de son équipe préférée, mais aussi traquant l’opposition en mangeant des sushis. On peut la voir vêtue de sa célèbre tenue à carreaux rouges et blancs alors qu’elle sourit à la caméra avec une assiette de sushi devant elle. Le joueur de 30 ans l’a légendé, “Seuls les sushis sont au menu d’aujourd’hui.”

Jetez un œil au clip ici :

Ce n’est pas le premier match auquel l’ancienne Miss Croatie assiste lors de la Coupe du monde de football 2022. Elle avait en effet été envahie par les supporters dans les stades tout au long du tournoi, toujours présente dans plusieurs tenues plongeantes aux armoiries à carreaux rouges et blancs de la Croatie. Knoll avait fait la une des journaux au Qatar pour ses tenues plutôt inhabituelles pour la nation conservatrice du Golfe. Cependant, on l’a vue poser à nouveau sous les couleurs de son pays lors du huitième de finale entre la Croatie et le Japon. Avant le début du match, elle a également été vue en train de poser avec des fans japonais et a participé à de nombreuses interviews avec la presse après le match, a rapporté UK Sports.

La Croatie a gagné contre le Japon par 3-2 aux tirs au but, après avoir été à égalité 1-1 après 90 minutes et prolongations. L’équipe bien-aimée de Knoll a remporté la première séance de tirs au but de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 et a maintenant atteint les quarts de finale au Qatar. Pendant ce temps, la puissance asiatique a raté trois tirs au but lors de la fusillade tandis que la Croatie n’en a raté qu’un.

Le Brésil, quintuple champion en titre, s’est également qualifié mardi pour les quarts de finale de la Coupe du monde de football 2022 au Qatar après sa victoire contre la Corée du Sud. Le Brésil a gagné avec un score de 4-1 lors de ses huitièmes de finale. La Croatie, finaliste en 2018, affrontera désormais les favoris de la Coupe du monde. Le match des quarts de finale aura lieu le 9 décembre à 20h30.

