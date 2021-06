Ivan Vukomanovic, nouvel entraîneur des Kerala Blasters

Le nouvel entraîneur-chef du Kerala Blasters FC, Ivan Vukomanovic, a déclaré dimanche qu’il n’y aurait « pas de manque d’efforts et de travail acharné » lorsque l’équipe commencera sa campagne en 2021/22 Indian Super League (ISL) plus tard cette année.

« J’aime gagner. Surtout, vous essayez de donner ce quelque chose en plus, cette mentalité de gagnant à votre équipe. Parce que si vous parlez d’un club comme le Kerala Blasters FC, avec tout ce qui se passe, ce club doit avoir une mentalité de gagnant et une volonté de gagner pour s’améliorer et réaliser quelque chose de plus », a déclaré le Serbe, qui a entraîné dans les meilleures divisions en Belgique, Slovaquie et Chypre.

« En tant qu’entraîneur, j’aime obtenir certaines choses, des titres, des trophées. Bien sûr, nous ne promettons jamais certaines choses, mais nous pouvons promettre un travail acharné, essayer de s’améliorer, essayer de rendre cette équipe meilleure et essayer d’être aussi haut que possible », a déclaré Vukomanovic sur la chaîne YouTube du club.

Kerala Blasters a glissé à la 10e position lors de la saison 2020/21 de l’ISL après avoir terminé septième en 2019/20.

Le joueur de 43 ans a semblé satisfait du talent dont il dispose, mais a ajouté que le talent ne fait pas tout.

« Disons qu’il y a beaucoup de talent, ce qui n’est pas le plus important, si vous parlez de créer et de devenir un footballeur à un niveau sérieux. Il semble qu’il y ait beaucoup de garçons talentueux là-bas. Je pense qu’avec un travail correct et une amélioration correcte, tous ces garçons peuvent devenir meilleurs, donc il y a beaucoup de choses positives », a-t-il déclaré.

Concernant le style de jeu qu’il entend apporter au Kerala Blasters, Vukomanovic, qui a joué pour le FC Bordeaux en France, le FC Cologne en Allemagne et le Dynamo Moscou en Russie, entre autres, en tant que défenseur, a déclaré : « Chaque entraîneur a son propre style et l’idée de comment jouer et comment améliorer certaines choses mais cela dépend toujours de la qualité que vous trouverez dans le vestiaire, de la qualité que vous trouverez chez vos joueurs.

« Si vous parlez de style préféré, j’aime le football offensif. J’aime beaucoup de choses, voir comment elles évoluent et bien sûr, marquer plus de buts que nos adversaires », a-t-il ajouté.

