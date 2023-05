Ivan Toney fait face à une interdiction de football de huit mois après avoir été reconnu coupable de 232 accusations liées aux paris, et la commission de réglementation indépendante de la FA a maintenant publié des détails soulignant davantage l’étendue de ses sanctions.

Soulignant 50 paris en particulier, la commission précise qu’elle n’a donné aucune importance à la taille des paris ou à la mise réelle, tout en indiquant également qu’il n’y avait pas de danger de trucage de matchs parce que Toney n’était pas en mesure d’influencer ses propres équipes à perdre.

Cependant, alors qu’il était prêté à Wigan Athletic par Newcastle United lors de la saison 2017/18, Toney a placé 13 paris sur sa propre équipe pour perdre en sept matches différents. 11 de ces paris étaient liés aux matchs de Newcastle, tandis que les deux paris restants ont été placés sur le match de Wigan avec Aston Villa cette saison-là alors qu’il ne faisait pas partie de l’équipe.

Ivan Toney a parié sur son propre camp pour gagner – et sur lui pour marquer

Ivan Toney fait face à une interdiction de huit mois pour son activité de pari (Crédit image : PA)

À 16 autres reprises, Toney a parié sur sa propre équipe pour gagner 15 matchs différents, le joueur de 27 ans jouant dans 11 de ces matchs et un remplaçant inutilisé dans un autre.

Il a également fait 15 paris ou des instructions pour parier sur lui-même en marquant dans neuf matchs différents dans lesquels il a participé. La FA a également souligné un incident au cours duquel Toney a informé un ami qu’il commencerait le prochain match de Scunthorpe, un match nul 1-1 contre Oxford United en mars. 30, 2018.

Une question soulevée lors de l’audience était que Toney ne savait pas à l’époque que sa conduite équivalait à une violation des règles de paris de la FA. Initialement, dans sa première déclaration de témoin, Toney a suggéré qu’il n’avait pas correctement apprécié les règles avant de s’être enregistré auprès de Brentford en 2020.

« Je me souviens d’avoir regardé cette vidéo et à ce moment-là [at Brentford] J’ai commencé à comprendre qu’il y avait un problème avec les paris que je plaçais auparavant sur les matchs de football », a déclaré Toney.

Cependant, la FA a fait valoir que Toney savait qu’il ne pouvait pas parier sur le football depuis au moins lorsqu’il était inscrit à Peterborough lors de la saison 2018/19. C’est parce qu’il a admis avoir reçu une formation sur les règles contre les paris dans une interview séparée.

Tom Astley, enquêteur sur l’intégrité des paris, a demandé : « Pouvez-vous vous rappeler quand vous avez pris conscience pour la première fois que vous ne pouvez pas parier sur le football. »

Toney: « Oui, vous aviez l’habitude de venir à Peterborough quand j’étais là-bas pour dire que vous ne pouvez pas parier sur le football. »

Dans les motifs écrits fournis par la commission indépendante, il a été révélé que lors de son premier entretien avec la FA, Toney a répété à plusieurs reprises : « Je ne parie pas sur le football ». Il a également maintenu cette position lors du deuxième entretien, le contre-interrogatoire rejetant cette affirmation.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait menti au sujet de son affirmation selon laquelle il n’avait pas parié sur le football, Toney a répondu « oui ».

La FA a également fourni la preuve que Toney avait ouvert un compte de paris avec William Hill le 27 février 2017 également, qui a été fermé le même jour. Quatre paris ont été faits en utilisant le compte, la FA faisant valoir que Toney avait tenté de dissimuler son identité en utilisant une fausse date de naissance et un faux numéro de téléphone portable.

Cependant, la commission n’a pas accepté cette soumission car Toney a ouvert le compte en son propre nom, avec ses propres coordonnées bancaires et en donnant le code postal correct.

Enfin, l’expert psychiatre Dr Philip Hopley a conclu, après deux entretiens avec Toney, qu’il avait une dépendance au jeu et avait besoin d’une aide professionnelle. Alors que la FA a contesté la conclusion de Hopley, arguant que Toney avait un « contrôle significatif » sur ses paris car il n’y a aucune preuve qu’il place des paris à certaines périodes.

La commission a également ignoré l’argument de la FA, suggérant que les preuves sont « bien motivées » et « très convaincantes ».