Ivan Toney reçoit des injures racistes sur Instagram

L’attaquant de Brentford Ivan Toney a reçu un message raciste via Instagram tard vendredi soir. Le message direct envoyé par un homme de 23 ans est intervenu après que l’attaquant vedette a marqué les deux buts de son équipe contre Brighton et Hove Albion pour emmener les Bees au-dessus de Liverpool dans le tableau de la Premier League.

Toney a pris une capture d’écran de la remarque raciste et l’a publiée sur son compte Twitter officiel samedi. “Je n’allais même pas poster ça mais je me suis réveillé en colère…” a déclaré le joueur.

Ivan Toney reçoit des injures racistes : réaction du club

Brentford a publié une déclaration dénonçant le DM. “Nous condamnons ce comportement discriminatoire dans les termes les plus forts possibles”, lit-on dans le communiqué.

“Une attaque contre l’un de nos joueurs est une attaque contre nous tous. Ivan recevra le plein soutien du Club et des fans de Brentford que nous avons déjà vus condamner les abus.

“Nous attendons un soutien solide de la police, des autorités judiciaires et de la société mère d’Instagram, Meta, pour garantir que l’individu impliqué fasse face à toute la force de la loi pour ce crime haineux ignoble.”

C’est au moins la deuxième fois cette année que Toney doit publiquement faire face au racisme. L’attaquant, ainsi que son coéquipier Rico Henry, ont affirmé que leurs familles avaient été victimes de violences raciales après la victoire 3-2 de leur club contre Everton en mai.

Les deux joueurs ont tweeté des réponses aux propos racistes de l’époque. Brentford et Everton ont également publié des déclarations condamnant fermement les incidents.

La Premier League a récemment annoncé qu’elle ramenait les genoux avant le coup d’envoi des matchs. À partir du 6 octobre et jusqu’au dimanche 16 octobre, les joueurs de l’élite anglaise s’agenouilleront pour montrer leur unité dans la campagne No Room for Racism.

Les joueurs ont déjà pris un genou avant chaque match; cependant, une décision a été prise pendant l’intersaison de choisir certains jours de match pour s’agenouiller tout au long de la campagne en cours. Cette décision était d’aider à créer plus d’impact lors de jeux plus importants.

Crédit photo : IMAGO / Colorsport