Ivan Toney a été condamné à une interdiction de huit mois et à une amende de 50 000 £ par la Football Association en mai. Photo de Naomi Baker/Getty Images

Ivan Toney a déclaré que la gestion par la Football Association (FA) de l’enquête sur ses culottes de jeu était « méchante », ajoutant qu’il visait une place dans la prochaine équipe de Coupe du monde d’Angleterre après avoir raté le tournoi de l’année dernière au Qatar.

L’attaquant de Brentford, qui a terminé la saison en tant que troisième meilleur buteur de la Premier League, s’est vu infliger une interdiction de huit mois et une amende de 50 000 £ (62 850 $) après avoir admis 232 infractions aux règles, notamment des paris sur les matchs auxquels il a joué.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Toney a été inculpé par la FA en novembre dernier et a raté une place dans l’équipe d’Angleterre pour la Coupe du monde au Qatar.

« Les gens essaient de briser les gens », a déclaré le joueur de 27 ans au Chaîne YouTube Kick Game. « Comment ça s’est passé, juste avant le camp d’Angleterre, évidemment en ratant la Coupe du monde… D’une certaine manière, c’était un peu comme : ‘sortez maintenant pour ne pas y aller [away with] Angleterre’.

« Et puis tout d’un coup, ils veulent attendre la fin de la saison … Mais c’est comme ça. Ils voulaient le faire comme ça. J’appelle ça un peu méchant. Il faut juste continuer .

« Je pense que c’était une plus grosse punition, même s’il me manque huit mois de football. C’était une plus grosse punition, manquer la Coupe du monde. C’est le rêve de tout le monde. Je crois en moi et j’espère pouvoir être à la prochaine. «

La commission de réglementation indépendante de la FA a déclaré que la sanction avait été réduite à huit mois à partir de 11 en raison de son jeune âge et de sa dépendance au jeu.

Toney, qui a été sélectionné une fois pour l’Angleterre, ne peut pas jouer pour un club ou un pays avant le 16 janvier 2024, mais peut reprendre l’entraînement pour les quatre derniers mois de sa suspension à partir du 17 septembre.

« Le soutien est bon, mais comme je suis, je ne veux pas que quiconque se sente désolé pour moi », a déclaré Toney. « J’ai fait ce que j’ai fait avant, la punition est la punition et continue. Comme je l’ai dit, je dois juste me concentrer sur quand je reviens m’entraîner. Je veux être un animal différent quand je reviens. Ça va être effrayant. »

Lorsqu’on lui a demandé si le sport devrait reconsidérer sa relation professionnelle étroite avec les sociétés de paris, Toney a déclaré: « Bien sûr, je pense que cela devrait. Les gens là-bas brossent une certaine image de moi, assez juste, mais les gens qui me connaissent savent qui Je suis et ce que je suis. La majorité des équipes de football sont désormais sponsorisées par des sociétés de jeux d’argent, alors pesez-le.

« Si les règles ne sont pas de parier, vous ne devriez pas parier, mais pour les personnes qui ont besoin d’aide, il devrait y avoir plus autour d’elles pour les empêcher d’aller dans cette direction.

« Quand le moment sera venu, je parlerai de la majorité des choses et clarifierai quelques points qui doivent être clarifiés. Ce n’est pas maintenant, malheureusement. »