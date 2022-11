Ivan Toney marque un doublé pour couler Manchester City après le snobisme de l’Angleterre

Brentford a battu Manchester City 2-1 samedi grâce à un doublé de l’attaquant Ivan Toney. Les buts de l’avant-centre de 26 ans ont été marqués à 82 minutes d’intervalle. La victoire des visiteurs a mis fin à une séquence de 16 victoires consécutives à domicile à l’Etihad by City.

Toney a récemment été omis de l’alignement de l’équipe nationale d’Angleterre pour la Coupe du monde. Le manager des Three Lions, Gareth Southgate, a snobé l’attaquant en faveur de Callum Wilson de Newcastle.

Le doublé de samedi donne désormais à Toney 10 buts en Premier League en 14 matches jusqu’à présent cette saison. Wilson, quant à lui, a marqué six buts en championnat pour les Magpies.

Toney ne laissera pas l’Angleterre snober le décourager

Après le match à Manchester, Toney a été interrogé sur les nouvelles décevantes à exclure de l’équipe d’Angleterre. « Je veux dire, c’est évidemment une déception, mais écoutez : je sais de quoi je suis capable et je ne me laisserai pas abattre. Continuez simplement et continuez à bien faire pour Brentford », a déclaré Toney à BT Sport.

On a également demandé à l’attaquant s’il était motivé par le camouflet. “La motivation, ce sont les garçons dans le vestiaire et les fans comme vous pouvez le voir”, a proclamé Toney. “Je veux dire, quand nous travaillons dur, c’est ce que nous pouvons faire.”

Alors que Toney prospérait samedi, l’attaquant superstar de City, Erling Haaland, a été tenu en échec tout au long du match. Ce n’était que le troisième match de Premier League cette saison où l’international norvégien n’a pas réussi à marquer. La défense de Brentford, y compris le gardien David Raya, était également immense.

BT Sport a demandé à Toney s’il s’attendait à ce que son équipe joue aussi bien. « Je veux dire, ouais. Ce dont nous sommes capables et ce que nous faisons semaine après semaine sur le terrain d’entraînement, nous pouvons faire des choses comme ça », a déclaré l’attaquant. «Et oui, ils pourraient être Man City, mais ce sont des humains. Les humains peuvent perdre des matchs.

La défaite de City signifie qu’Arsenal entrera dans la pause de la Coupe du monde en tant que leader de la Premier League. Les Gunners affronteront les Wolves samedi alors qu’ils cherchent à étendre leur avance sur City au classement.

Crédit photo : IMAGO / Focus Images