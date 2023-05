Ivan Toney: l’attaquant de Brentford suspendu huit mois pour avoir enfreint les règles des paris | Nouvelles du football

L’attaquant de Brentford, Ivan Toney, a été suspendu de toute activité liée au football pendant huit mois et condamné à une amende de 50 000 £ pour avoir enfreint les règles de paris de la FA.

Toney, 27 ans, a été accusé de 262 infractions à la règle E8 de la FA entre le 25 février 2017 et le 23 janvier 2021. La FA a par la suite retiré 30 de ces infractions et il a admis les 232 restantes.

L’attaquant des abeilles Toney sera interdit jusqu’au 16 janvier 2024 et a été condamné à une amende de 50 000 £ après avoir reconnu les infractions présumées.

Une commission de régulation indépendante a imposé des sanctions à Toney et il ne sera pas autorisé à s’entraîner avec ses coéquipiers de Brentford avant le 17 septembre.

Le communiqué de la FA a poursuivi: « Ses sanctions ont ensuite été imposées par une commission de réglementation indépendante à la suite d’une audition personnelle. Il est autorisé à reprendre l’entraînement uniquement avec son club pendant les quatre derniers mois de sa suspension à compter du 17 septembre 2023.

« Les motifs écrits de la commission de régulation indépendante pour ces sanctions seront publiés en temps voulu, et la FA attendra de les examiner avant de commenter davantage. »

L’attaquant anglais à une sélection a marqué 21 buts en 35 matches avec Brentford cette saison.

Un communiqué du club se lit comme suit: « Le Brentford FC prend note de la décision d’une commission de réglementation indépendante d’interdire à Ivan Toney pendant huit mois toute activité liée au football et au football avec effet immédiat.

« Ivan a été accusé d’infractions à la règle E8 de la FA et a eu une audience personnelle plus tôt cette semaine. Le Brentford FC attend actuellement la publication des motifs écrits de la commission de réglementation indépendante. Nous les examinerons avant d’envisager nos prochaines étapes. »

Quelles sont les règles sur les paris dans le football ?

Les paris sur le football sont interdits dans le monde entier pour tous les joueurs, managers, entraîneurs, personnel de club, directeurs et agents licenciés impliqués dans le jeu au sein de la Premier League, de l’EFL, de la Ligue nationale, de la Super League féminine, du Championnat féminin et des ligues du Nord, du Sud et de l’Isthme.

Il est interdit aux participants visés par l’interdiction de parier, directement ou indirectement, sur tout match ou compétition de football qui se déroule n’importe où dans le monde.

L’interdiction comprend également les paris sur toute autre question liée au football, telle que le transfert de joueurs, les nominations à la direction ou la sélection de l’équipe.

La transmission d’informations privilégiées à quelqu’un qui utilise ces informations pour parier n’est pas non plus autorisée. Les informations privilégiées sont des informations dont vous avez connaissance en raison de votre position dans le jeu et qui ne sont pas accessibles au public, comme les informations sur les blessures ou la sélection de l’équipe.

Vous n’êtes pas autorisé à utiliser des informations privilégiées pour placer un pari ou pour demander à quelqu’un d’autre de le faire en votre nom. De même, vous n’êtes pas autorisé à transmettre des informations privilégiées à quelqu’un d’autre qu’il utilise pour parier.