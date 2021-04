Ivan Toney dit que le volcan St Vincent l’a laissé « sous le choc » et a mis en place une collecte de fonds de secours, l’attaquant de Brentford apportant une contribution significative et promettant de donner 1000 £ supplémentaires pour chaque but qu’il marque d’ici la fin de la saison. .

Les approvisionnements en eau potable sont à court à St Vincent – où les grands-parents de l’attaquant de Brentford Toney sont nés et où certains de ses amis et de sa famille vivent encore – après que les cendres d’une éruption volcanique ont contaminé des réservoirs.

L’explosion du volcan La Soufrière a secoué l’île des Caraïbes orientales la semaine dernière et jusqu’à 20000 personnes ont dû être évacuées de la région nord de l’île à l’ombre de La Soufrière, avec 3000 autres contraintes de déménager dans 80 abris gouvernementaux.

La crise humanitaire a durement frappé Toney, 25 ans, qui a juré d’utiliser le pouvoir et la portée de sa voix pour aider autant qu’il le pouvait, en créant une page sur GoFundMe intitulée Fonds de secours du volcan St Vincent d’Ivan Toney vendredi.

« C’était un choc », a déclaré Toney, qui a levé plus de 15 000 £ jusqu’à présent et s’est fixé un objectif de 50 000 £. Sky Sports.

«Sachant que j’ai de la famille et des amis là-bas, il s’agissait de les vérifier aussi vite que possible. Voyez s’ils vont bien et voyez comment les choses se passent.

«Une éruption n’est jamais une bonne chose où qu’elle soit. Mais pour qu’elle soit quelque part si proche de mon cœur, et où je suis en mesure d’aider et de faire ce que je peux, c’est juste que je le fasse.

« C’est si proche [to me] parce que mes grands-parents étaient de là-bas. Né et élevé là-bas. Ils ne sont plus avec nous en ce moment, mais s’ils étaient ici aujourd’hui, ils feraient beaucoup pour nous aider.

«Je pense qu’il est tout à fait normal que je porte le nom de famille avec fierté et que je fasse ce que je peux pour aider. Plus de 20 000 personnes ont été évacuées de chez elles. Ce n’est jamais une bonne chose.

« Il faut quitter son domicile, et aller dans un abri temporaire. Les abris ne sont pas les meilleurs, il n’y a pas d’approvisionnement en eau pour le moment et la nourriture est très limitée. Je veux faire prendre conscience à tout le monde de cette situation à St Vincent au moment.

Salut à tous1 comme vous l’avez peut-être vu via mon post sur Instagram je lève des fonds pour les personnes nécessaires qui ont été directement touchées par l’éruption volcanique il y a 7 jours de La Soufrière. Veuillez lire et donner tout ce que vous pouvez. C’est très apprécié.https: //t.co/qTZKLSOh8f – Ivan Toney (@ ivantoney24) 16 avril 2021

« Pour chaque but que je marque d’ici la fin de la saison, je donnerai 1 000 £ supplémentaires au GoFundMe. »

Les chutes de cendres et les coulées pyroclastiques (lave, cendres et gaz chauds en mouvement rapide) ont détruit les cultures et contaminé les réservoirs d’eau de l’île.

Le Premier ministre Ralph Gonsalves a déclaré à la section locale Radio NBC il pensait que le pays aurait besoin de «centaines de millions de dollars» pour se remettre de l’éruption.

Adam Billing, un policier à la retraite qui vivait et s’occupait de ses cultures sur des terres près du volcan, a déclaré qu’il possédait plus de trois acres de plantains, de tannias, d’ignames et une variété de fruits, et estime avoir perdu plus de 9000 dollars (6600 £). valeur de récoltes.

Toney a ajouté: «J’ai créé une page GoFundMe, et le lien se trouve sur mon Instagram et sur ma page Twitter également.

«J’essaie de collecter des fonds à envoyer là-bas, et des vêtements, je m’organise pour que cela soit envoyé. Je fais ce que je peux pour aider, et toute aide serait appréciée.

« L’argent serait utilisé pour des choses comme la nourriture et l’eau et pour essayer de faire en sorte que les gens soient relogés. Nous voulons vraiment l’étendre à tout ce que nous pouvons faire. »

Toney veut se rendre à St Vincent le plus rapidement possible, une fois les restrictions relatives aux coronavirus levées et une fois qu’il sera en sécurité de s’y rendre après la crise du volcan.

« Avec le coronavirus, cela a été difficile là-bas, et avec le volcan, c’est comme un double coup », a-t-il déclaré. « Je veux aller le plus vite possible, à 100 pour cent. Je veux voir ce que font les fonds. »

Vous pouvez faire un don au Fonds de secours du volcan St Vincent d’Ivan Toney via sa page GoFundMe.