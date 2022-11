Ivan Toney: l’attaquant de Brentford inculpé par la FA pour 232 violations présumées des règles de paris sur une période de quatre ans | Nouvelles du football

L’attaquant de Brentford, Ivan Toney, a été accusé de 232 violations présumées des règles de paris entre février 2017 et janvier 2021, a annoncé la Football Association.

Toney, qui ne faisait pas partie de l’équipe anglaise de 26 joueurs de la Coupe du monde, avait précédemment révélé qu’il avait aidé la FA dans ses enquêtes au milieu d’allégations selon lesquelles il aurait parié sur des matchs.

